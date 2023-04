Nicki Nicole hizo vibrar Misiones a pura música y talento

Miles de misioneros fueron testigos privilegiados del show de primer nivel de la referente del trap argentino en el Parque La Cantera de Posadas, en la noche del sábado.

A las 20, la artista abrió su primer show en la tierra colorada y prometió una noche inolvidable para todos los fans emocionados que gritaban su nombre. Y cumplió.

Inmediatamente, la adrenalina y la euforia se hicieron sentir y acompañaron a una Nicki que se apoderó del escenario y demostró por qué en tan poco tiempo se convirtió en la número uno en todas las plataformas y una de las máximas referentes de la música urbana del país y de la región.

“Colocao”, “Mal vida” y “Cuando te veo” fueron las canciones que abrieron la velada e hicieron explotar al público que colmaba el Parque de la Cantera y se expandía hasta el río.

“Entre nosotros” y “Nota” fueron otras de las canciones que hicieron vibrar a todo el público presente y que despertaron la emoción de los fanáticos que en todo momento manifestaron su cariño hacia Nicki Nicole, quien agradeció el amor de sus seguidores.

Con “Plegarias” se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada, cuando la artista invitó a un pequeño fanático a subir al escenario y cantar juntos el tema. El niño lagrimeó de alegría al poder compartir unos minutos con su ídola, emoción que también se replicó en los espectadores.

Cuando la excitación y alegría estaban en su punto cúlmine llegó “Otra noche” que hizo estallar a todos los fanáticos que gritaron a viva voz cada estrofa. En ese momento, Nicki hizo subir a otro fanático para bailar al ritmo de la cumbia el tema que se convirtió en un himno de cada fiesta.

Con su dulzura y carisma conquistó a los fanáticos, que tuvieron la posibilidad de tomarse unas fotos con ella cuando bajó por unos minutos del escenario.

“Qué aguante que tiene la gente de Misiones, son tan increíbles, me hicieron sentir como en casa”, dijo enfáticamente.

“Intoxicao”, “No toke mis naik”, “Marisola”, “Yo no fui” y “Wapo Traketero” cerraron el repertorio de éxitos que trajo “Naik” para hacer vibrar a la tierra colorada, con un espectáculo que desplegó tecnología y pura música, con bailarines que acompañaron cada uno de los temas de la cantante.

En otro contacto de Nicki con su público, firmó un autógrafo en un cartel de uno de los tantos fanáticos, se sentó y se sacó fotos con otros y tomó algunos obsequios que le acercaron.

Para coronar una noche única e inigualable, la joven de 22 años pidió el Himno Nacional y con un gran pogo se despidió y reiteró el agradecimiento por todo el cariño y amor que brindaron los fans misioneros en un evento de primer nivel.

A la par, los fuegos artificiales cerraron la gran noche en la que Misiones vibró a todo ritmo.

La organización del evento estimó la participación de más de 80.000 personas que presenciaron un show de primer nivel, que posiciona a Misiones como capital cultural del Norte argentino.

El IPLyC SE acompañó a la iniciativa organizada por el Gobierno de Misiones y la Municipalidad de Posadas.

El presidente del Instituto, Héctor Rojas Decut, calificó que “fue un show único y de gran magnitud que apostó a la cultura y al entretenimiento como ejes para el desarrollo e inclusión social”.

Luego afirmó que “el evento fue posible gracias a una gestión transparente y ordenada, que tiene como objetivo posicionar a Misiones como un polo turístico y convertirla en la capital cultural de todo el Norte argentino”.

“Este tipo de propuestas, que son exclusivamente para el pueblo misionero, apunta a que sigamos trabajando para hacer que las cosas buenas sucedan”, enfatizó Rojas Decut.

Estar en Posadas, un sueño cumplido

Previo al evento, Nicki Nicole brindó una conferencia de prensa en el Hotel Urbano y allí fue consultada sobre el incremento de artistas mujeres en el género urbano a lo que manifestó que “lo veo con mucho orgullo. Creo que uno nunca llega a dimensionar al 100 por ciento pero, sí lo nota en cada show y en cada escenario”.

“Estoy muy orgullosa que mis colegas estén llegando a grandes lugares, siendo súper buenas y genuinas. Enorgullece más que detrás de la música haya buena gente”, agregó.

Al enterarse que sus seguidores la esperaban desde muy temprano “me genera emoción, felicidad, y muchas ganas de tocar. Con el equipo venimos contando los días para estar acá, y es un sueño cumplido”.

Sobre la posibilidad de apadrinar a bandas señaló que “es algo que estoy viendo todo el tiempo, nueva música, nueva gente. El apoyo es súper bueno para la movida, es algo que a mí me cambió y me hizo entender de valores, al 100%”.

En su mensaje a los jóvenes, repitió: “Algo que a mí me dijeron y que me sirvió, y es que no tengan miedo. Pasa mucho en esta vida que uno cree que no tiene derecho a soñar, y se tira atrás uno mismo. Quiero hacer esto, pero me parece que no, porque mis recursos no me permiten, que era lo primero que pensé. Quiero hacer música, pero tengo un celular roto y otro de mi mamá, y era yo misma limitándome. Les quiero decir que no tengan miedo, que vayan para adelante, que se apoyen en su entorno”.

Insistió con que “a mí me ayudó mucho el entorno, mis amigos, que venían todos los días y decían a este tema lo tenes que sacar. Y les decía que ni siquiera tenía un canal de YouTube, y lo crearon. Hay que rodearse de gente que te inspira, que te apoya y se nota que te quiere y quiere verte triunfar. Son la voz del futuro, quizás no los tomen en serio por ser jóvenes pero realmente ven, escuchan y sienten muchas cosas que gente más grande, que no está viendo y viviendo todo eso”.

Testimonios de los fanáticos

A pesar de su problema motriz, Zayra vino desde el barrio Autódromo para estar cerca de la artista. “Soy su fan desde siempre, y me enteré de su venida por el Instagram del Instituto. La quería conocer pero no pude tener la remera. De todos modos, estoy en primera fila y eso es un montón para mí”, dijo emocionada hasta las lágrimas esta alumna del Instituto Gutenberg. Llegó en compañía de su tía Andrea, quien destacó que “está muy bueno que este tipo de eventos se hagan en Posadas porque si la tenemos que llevar a otro lado para que cumpla su sueño, es mucho más complicado. Llegamos alrededor de las 18, y estuvimos cómodas y bien atendidas”.

“Siempre escucho sus temas, pero lo que más me gusta es lo último que hizo con los Ángeles Azules”, confesó Raúl, que se acercó desde el barrio Villa Urquiza, en compañía de su hermana Rosa

“Me encanta lo que hace, la música que tiene. Me ayudó en un momento bastante difícil de mi vida, un problema familiar, donde la música de Nicki fue como un escape. Ella significa mucho para mí como artista. Estar acá y poder presenciar su show es algo hermoso”, agregó Leandro, del barrio Santa Rita, que llegó junto a su amiga Irene.