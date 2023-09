Nelly Camjalli debutó en el Bailando 2023

Luego de la devolución del jurado, la participante destrozó a los periodistas de espectáculo y los tildó de “agresivos” y “asquerosos”

Nelly Camjalli fue una de las personas más esperadas dentro de El Bailando 2023 (América) al ser la última inscripta en la lista de 30 participantes gracias a la elección del público. La bailarina, de 82 años, debutó con el tema “La pollera amarilla”, de la Bomba Tucumana, pero la devolución del jurado no fue la esperada. Ante ello, estalló de furia y apuntó contra Ángel de Brito y Marcelo Polino.

Luego de la performance con su pareja de baile, Emiliano Pi Álvarez, Nelly recibió uno de los peores puntajes de la noche y de los más bajos en lo que va del certamen. Uno de los que evaluó a la participante fue De Brito, quien la puntuó con -1. Por su parte, Polino la calificó con -2, por lo que el total quedó en 7 puntos.

Con estas percepciones de su baile, Nelly habló con Desayuno Americano (América) y destrozó a los dos jurados del certamen sin tapujos. “¿Cómo te sentiste con uno de los puntajes más bajos?”, le consultó el cronista, al tiempo que Cajmalli contestó: “No me preocupa. Las opiniones del jurado me chup*** un huevo. No me importan. Yo no vengo para ir a bailar al [Teatro] Colón. Hace 60 años que no bailo”.

“De pronto veo que De Brito, qué necesidad tenía de poner un -1 y no considerar que, de pronto, un 1 o un 2, que es una nota rebaja, y no ser tan agresivo. Yo lo veo agresivo con esa nota. Es un toque malicioso. Él y este asqueroso [por Polino]”, remarcó Nelly desanimada. “Para mi gusto, es un asqueroso. Tal vez es su papel y es lo único que saben hacer, pero no siempre uno está preparado para recibir ciertas contestaciones y agresiones”, destacó la participante luego del debut.

En tanto, reflexionó: “A los pendejos se los puede manejar más, pero a una mina grande que ya está de vuelta y no tiene filtro, si te tengo que mandar a la mie***, te voy a mandar, a vos y a toda la parentela”.

De momento, la bailarina no está dentro de las parejas más complicadas de El Bailando 2023 para la gala de doble eliminación que tendrá lugar esta noche. Si bien, falta conocer el puntaje secreto de Carolina (Pampita) Ardohain; quienes sí están en la zona de riesgo son: Fernanda Sosa, con dos puntos y “la pareja porno”, de Ian Hachmann y Arna Karls, que tiene cero.

¿Qué dijo el jurado sobre la performance de Nelly Cajmalli?

La presentación de Nelly Camjalli no recibió el tan aclamado aplauso que esperaba. A pesar de que Moria Casán le concedió un 10 en reconocimiento por su voluntad y ánimo de enfrentar un certamen de baile luego de 60 años, Marcelo Polino y Ángel de Brito la condenaron.

Segundos antes de calificar el desempeño de Camjalli, el conductor de LAM (América) lanzó: “Fue un completo desastre. Lo más feo que vi en las 150 ediciones de El Bailando. Bienvenida a la pista y mucha suerte”. Por su parte, Polino coincidió con su colega y le recriminó las quejas que manifestó la participante días atrás porque todavía su turno no había llegado.

“El baile fue horrible. No me gustó. No me gustó la previa, sos una mujer con mucha vitalidad. Podías haber venido con un poquito de alegría y viniste put***ando al conductor y a nosotros”, subrayó Polino. Una vez que llegó el turno de Pampita, la modelo le indicó: “Faltó movimiento de caderas”, a lo que Nelly le respondió: “Y no lo vas a ver. Te quiero ver bailar a vos a mi edad”.