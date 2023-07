Nati Jota piropeó a un hombre que pasaba caminando, él la escuchó por los parlantes y la encaró en vivo

La influencer protagonizó un divertido momento mientras conducía su nuevo programa de stream.

Este martes por la mañana, Nati Jota quedó sorprendida por la belleza de un joven que pasaba caminando por la puerta de los estudios de Olga, el canal de streaming en el que trabaja junto a Eio Moldavsky y Leti Siciliani, mientras conducía Sería increíble junto a sus dos colegas.

“Está lindo el chico”, dijo Nati al aire, olvidando que en la calle había parlantes para que la gente que pasaba por ahí pudiese escuchar lo que ellos estaban diciendo en vivo.

En tanto, el joven, que oyó a la perfección lo que había dicho Nati, decidió quedarse a afrontar la situación y fue invitado por parte de la producción para ingresar al estudio.

“Hola, ¿Qué tal? Mucho gusto. Nati. ¿Qué hacés?”, se presentó la influencer, notablemente nerviosa.

Luego de contar que se llamaba Facundo y que estaba yendo a su trabajo en el sector comercial de una empresa de alimentos, el joven de 27 años reveló: “Cada vez que paso saludo y miro y hoy parece que tuve más suerte que las veces pasadas”.

“¿Estás llegando tarde al trabajo por estar acá?”, le preguntaron. “Sí, claro. De hecho, me están puteando porque un par de compañeras me están viendo”, reconoció el joven.

“¿Dijo compañeras? No, no, no. Yo alguien que trabaja con mujeres, no. Todas trolas esas compañeras”, dijo Nati con humor.“¿Son lindas tus compañeras?”, siguió indagando. “Sí, son lindas. Son lo más, además”, contestó Facundo, siguiéndole el juego.

“Bueno, Facu, cualquier cosa te llamamos. Vamos a disfrutar de tu belleza cada día. Te pido perdón si te incomodé, la verdad, me olvidé de que estaban los parlantes de afuera. Hablé con mi mente y no filtré. Te pido disculpas y gracias por tu amorosidad”, le dijo Nati a modo cierre.