More Rial atacó a Jorge Rial y reveló la verdad detrás del final de su relación con Niña Loly

La joven habló en A la tarde sobre su mal vínculo con el periodista.

More Rial habló de su relación con Jorge Rial y se refirió también a su relación con Niña Loly.

La joven se refirió a la fuerte distancia que mantiene con el periodista después de su mal momento en Colombia y también de la mala relación que mantuvo con sus ex parejas, Agustina Kämpfer y Romina Pereiro.

Cuando hablaba de su vínculo con las dos mujeres mencionadas, rescató a una de sus más antiguas parejas, Niña Loly ” Yo no me equivoqué ni con Agustina ni con Romina. A Mariana es la única que rescato. Pobrecita le cerró las puertas de todos lados”, dijo More Rial en A la tarde sobre su distanciamiento con el periodista.

“A mi me hizo lo mismo, no deja estar en el medio. que forme parte de ningún programa. Mi papá hace muchos llamados para que yo no esté en programas. Ella se hizo cargo de nosotras con 24 años y cumplió un rol que no debía de cuidarnos a nosotras”, disparó. “Le tengo mucho respeto”, agregó.

More Rial explicó por qué se alejó de Jorge Rial

Luego, More Rial también se refirió a la verdad detrás de su distancia con Jorge Rial. “Otra guerra como en el 2018. A mi papá no le gusta que me haya ido a Córdoba. Siempre fue de bardear, intentar que vuelva. Volví, pasa lo de Colombia, cuando vuelve trata de hacer como catarsis, de decir que fue por mi culpa lo que a él le pasó. Porque nosotros peleamos mucho”, tiró.

Sin pelos en la lengua, More Rial aseguró que Jorge le cortó los víveres. “Creo que él se tiene que ocupar más de su vida y dejarme ser un poco más libre. y yo afrontar mis propios problemas. Él me ayuda económicamente pero no me da el sustento de todo. Me cortó la niñera de mi hijo, me hizo volverme de Córdoba, Me bloqueó de WhatsApp para que yo no le responda”, relató.

“Cuando él me echa de mi casa porque yo no saludaba a su mujer (Agustina Kämpfer) siempre me quiso agarrar del lado de la plata. Una época me cortó todo porque defendía al papá de su hijo. No le gusta nada de todo lo que me rodea”, siguió.