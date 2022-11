Misiones, un modelo de gestión activa, que proyecta y construye sobre las diferencias

La política argentina, sobre todo en el plano nacional, ha dejado de ser previsible. Eso genera mucha angustia y desesperación en los ciudadanos.

No saber, o no tener un norte claro como país en el corto plazo, arrasa cualquier intento de esperanza inmediata.

Las responsabilidades que se buscan repartir se transforman en un síntoma de esta época: si fueron unos u otros, en nada ayudan a resolver los problemas reales y diarios de la sociedad. En una palabra: la gente la pasa mal y no le interesa oír excusas, sino que por el contrario, exige respuestas.

¿Cómo enfrenta Misiones estos problemas?

Con inteligencia política, acciones concretas y buscando siempre reinventar escenarios para enfrentar los desafíos que plantea la coyuntura mientras atiende las necesidades de nuestra gente…

Solo para enumerar algunas acciones que nos diferencian de la desgastante grieta nacional:

Supimos atravesar la peor pandemia de la que se tenga memoria, cuidando la salud y la economía.

Los deudores hipotecarios UVA pueden acceder a una ayuda del gobierno provincial.

Ahora Canasta Misiones, que comprende un reintegro del porcentaje del IVA.

Ahora Carne, Ahora Gas, Ahora Patente y Ahora Pan, son programas que establecen descuentos y precios topes para determinados productos, con valores que están muy por debajo de los expresados a nivel nacional.

Líneas de asistencia financiera y acompañamiento crediticio, a través del Fondo de Crédito de Misiones, para organizaciones y municipios, para equipamientos vial y tecnológico.

El modelo educativo disruptivo de la provincia, afianza un cambio de paradigma que propone el diseñar el uso inteligente del conocimiento y la aplicación en desarrollo de las nuevas tecnologías.

El sistema de vanguardia en salud, único en la región.

Todo esto por solo nombrar algunas herramientas que permiten a Misiones seguir generando empleo (somos una de las 10 provincias con más empleos privados generados post pandemia en el país), para motorizar la economía (a pesar de ser una de las que menos recursos coparticipables recibe) y con ello, vamos desafiando el presente con propuestas inteligentes de cara al futuro.

Así la provincia lanza elementos que la distinguen sobre el plano nacional, en cuestiones como:

Economía del conocimiento

Activos ambientales

Silicom Misiones

Zona Aduanera Especial

Educación Disrruptiva

Todas estas acciones salen de la queja y nos posicionan en el plano de la propuesta permanente, siempre pensado en una mejor calidad de vida para las familias misioneras.

Por Fernando Meza – Ministro de Desarrollo Social de Misiones