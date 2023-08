Milei blanqueó su acuerdo con Macri

Los detalles de una situación que desconcierta a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio

“Mauricio Macri me llamó para felicitarme”, contó Javier Milei su noche del gloria al hablar tras las PASO. “La motosierra es fundamental, pero tiene que ser parte de una caja de herramientas. Creo que Javier Milei es parte del cambio que se viene en Argentina, los libertarios son una realidad”, agregó Macri esta semana, en una frase que luego completó elogiando al “equipo de Patricia Bullrich”, pero aquella cita inicial fue otro claro “mimo” al libertario, y esa “sintonía” se está convirtiendo en una situación que desorienta a muchos dirigentes y votantes de Juntos por el Cambio.

Y avanzando en el tema, Milei dejó este sábado en una entrevista en radio Mitre otra frase impactante: “Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado, sería representante de la Argentina, por encima incluso de Cancillería, sería como un representante del país”. Y destacó que “habría que crear una figura” para eso, en relación al cargo que le ofrecería al expresidente, considerando que “Macri es alguien que puede abrir mercados”.

Como derivación de esta situación, que Macri alentó con sus gestos y ahora podría derivar en una “implosión” de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió anunció este sábado que renunciaba a su candidatura al Parlasur, justamente furiosa por las movidas del expresidente.

En su dialogo con Radio Mitre, Milei contó sobre los múltiples contactos que mantuvo con Macri en los últimos tiempos. Señaló: “hablamos de muchos temas, no solo me pregunta de economía, sino que me ha mostrado un costado humano que yo no esperaba para el vínculo que tenemos”.

Tales afirmaciones, en una interna de Juntos por el Cambio en la que todavía no está claro el discurso que encarará Patricia Bullrich en procura de lograr votos liberales, que necesita en buena medida para superar a Sergio Massa también en octubre y asegurarse un lugar en el balotaje, provocaron un efecto volcánico en el seno opositor, mientras los votantes macristas asisten azorados a la escena, sin todavía ver claramente “el camino a seguir”.

La relación entre Javier Milei y Mauricio Macri

La relación entre Macri y Milei se volvió evidente en el último tiempo, a tal punto que ambos han afirmado que mantienen conversaciones frecuentes sobre diversos temas. El candidato de La Libertad Avanza (LLA) subrayó en distintos momentos su admiración por el expresidente, a pesar de que en años anteriores fue muy crítico de su gestión.

Su evidente buena relación terminó por consagrarse en el ojo público tras las recientes Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en donde Macri utilizó parte de su discurso en el búnker de Juntos por el Cambio para felicitar por el buen desempeño que tuvo el economista en las elecciones.

A su vez, en el raid de entrevistas de esta semana, Javier Milei reconoció que Mauricio Macri fue uno de los primeros en llamarlo tras su triunfo en las PASO. Mientras que el expresidente mencionó en una entrevista que se está inagurando “una nueva era de relaciones políticas afectivas y correctas” entre el líder de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio.

La renuncia de Elisa Carrió

La líder de la Coalición Cívica (CC) y referente dentro de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, renunció este sábado a su candidatura para el Parlasur, el parlamento dentro del Mercosur. Según cuentan fuentes cercanas, lo hizo por sus problemas de salud y molesta por el acercamiento de Macri a Javier Milei.

“Ella no va a acompañar ese camino”, aseguraron desde el entorno de la ahora excandidata al Parlasur en alusión a los dichos del líder de La Libertad Avanza.

La noticia de la renuncia de Carrió llega luego de las declaraciones brindadas por Javier Milei sobre el lugar preferencial que le otorgaría al expresidente Mauricio Macri en un hipotético gobierno de La LIbertad Avanza.

El descontento de la líder de la Coalición Cívica no es ninguna sorpresa. En otras ocasiones se refirió con extrema dureza al candidato de LLA, incluso llegando a compararlo con Hitler: “Como presidente puede ser Hitler o peor todavía, porque no tiene equilibrio emocional ni templanza”, dijo. “Este chico sabe mucho de economía pero de nada más. Cuando la sociedad entra en ira, se enferma; y cuando se enferma, vota enfermos, vota psicópatas. Los judíos alemanes votaron a Hitler y terminaron en Auschwitz”.