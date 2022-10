Michael Fox y Christopher Lloyd protagonizaron un emotivo reencuentro en Nueva York

Los actores que dieron vida a Marty McFly y al Doc Brown fueron ovacionados en la Comic-Con. Compartieron anécdotas de sus personajes y las grabaciones de una de las trilogías más famosas del cine.

Uno de los momentos más emotivos de la Comic-Con de Nueva York, fue el reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, protagonistas de la famosa trilogía Volver al futuro. A 37 años del estreno de la primera película, los actores que dieron vida a Marty McFly y al Dr. Emmett Brown fueron ovacionados por el público, compartieron anécdotas sobre sus vidas y de las grabaciones del film que sigue emocionando a sus fanáticos.

“No conocía a Michael personalmente y, al verlo, enseguida sentí que tenía química con él”, contó Lloyd, que el 22 de octubre cumplirá 84 años, sobre su primera impresión de Fox, quien no fue el primer actor elegido para el papel de McFly, sino que fue contratado como reemplazo de Erik Stoltz

Fox, por su parte, habló sobre el Parkinson que le fue diagnosticado en 1990 cuando tenía 30 años, y del trabajo que realizó su fundación para investigar la enfermedad. “El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada… Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente“, dijo.

También se refirieron al musical sobre la película que se estrenó hace poco en Broadway. “Podrían haber caído en una trampa al imitarnos, pero hicieron que los personajes se realizaran por sí solos”, destacó Fox.

Y eligieron sus frases preferidas del cine. Mientras que Fox eligió “¡No puedes luchar aquí, esta es la sala de guerra!”, de la la película Dr. Stranglove, Lloyd fue con una de sus míticas frases en la trilogía: “Se dijo una vez en una película: el futuro es lo que tú lo haces”, ante los aplausos de los cientos de fanáticos que asistieron.

La primera entrega de lo que terminó siendo una exitosísima trilogía se estrenó hace casi 37 años. Los actores dieron vida a Marty McFly y al Doc Brown, quienes se vieron involucrados en unos emocionantes viajes por el tiempo que cautivaron a todo el mundo y siguen emocionando a los espectadores por la nostalgia que genera cada reunión que mantienen.