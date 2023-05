Mauro Icardi cruzó a Moria Casán

El marido de Wanda Nara le respondió a la diva que lo trató de infiel en una nota.

A pesar del bajo perfil de las últimas semanas, Mauro Icardi apareció en redes para responderle a Moria Casán por tratarlo de infiel en una nota.

En su cuenta oficial de Instagram, el deportista envió un comunicado a La One donde le responde a sus dichos. “Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que es una diva de nuestro país, lo agradezco. También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida“, disparó Mauro Icardi.

MAURO ICARDI APARECIÓ EN INSTAGRAM Y LANZÓ UN PICANTE MENSAJE PARA MORIA CASÁN

“Te mando un beso, y sinceramente con el nombre que tenés no hace falta hablar ‘pavadas’ gratuitas por dos minutos en las noticias“, agregó filoso.

Qué dijo Moria Casán que enojó a Mauro Icardi

Dueña de una lengua karateca que ella misma define, Moria Casán opinó sobre la pareja de Mauro Icardi y Wanda Nara sin concesiones.

En diálogo con LAM, la diva habló de la pareja y logró el enojo del deportista. “Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante. Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien”, tiró Moria.

Sin embargo, no fueron esos halagos los que enojaron a Mauro Icardi. “¿Decís que twittea marcando ‘esta mujer es mía’?”, le preguntaron en LAM. “¡No! Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho”, tiró.