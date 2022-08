Mariano Martínez y Nico Cabré se unen para trabajar en el teatro: ¿vuelven los hermanos Marquesi?

Los actores regresan a las tablas en un nuevo proyecto del productor Tomás Rottemberg

Mariano Martínez y Nico Cabré anunciaron que volverán a trabajar juntos en el teatro. De esta manera, protagonizarán una obra con producción de Juan Manuel Caballé y Tomás Rottemberg. Según trascendió, la producción se estrena el miércoles 4 de enero en el Multiteatro Comafi.

“Se viene un nuevo desafío juntos. Actor&director. @nicolascabre80 @tomas.rottemberg @juanmanuelcaballe”, escribieron los actores en sus redes sociales junto a varias fotos de quienes integran este proyecto que seguramente será un éxito en la cartelera porteña.

Nico Cabré y Mariano Martínez vuelven al teatro

Hace 20 años, Nico y Mariano ya habían trabajado juntos en la exitosa ficción Son Amores, en donde interpretaban a los hermanos Marquesi. En aquella oportunidad, tuvieron algunos roces, pero los pudieron solucionar. Hoy la dupla apuesta a este proyecto teatral con mucha alegría.

Juan Manuel Caballé, Tomás Rottemberg, Nico Cabré y Mariano Martínez

Recientemente, Cabré fue noticia por sumarse a Instagram con el objetivo de comunicarse con sus cientos de fanáticos. “¡Hola, gente! Finalmente me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mi”, comenzó contando el actor en su primer posteo.

“Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda”, cerró el papá de Rufina. Uno de los primeros en darle la bienvenida fue su colega Mariano Martínez, quien compartió la publicación en sus stories y le agregó un mensaje. “Bienvenido al Instagram, Nicolás Cabré”, junto con el emoji del brazo que hace fuerza y el del cohete que está despegando.

Pero sin dudas lo que más llamó la atención fue la reacción de su ex Laurita Fernández. Es que la conductora de Bienvenidos a bordo (El Trece) dijo presente en los comentarios y celebró su llegada a la red social: “Jaajajajaja vamooooooo”. Sin embargo, a menos de 24 horas de haberse creado su perfil, lamentablemente fue hackeado.

Mercedes Funes compartió un video para explicar lo que había pasado a su amigo: “Les quiero contar, para que nos ayuden también ustedes replicando, algo sobre la cuenta de Instagram de Nico Cabré. Por fin ayer abrió su cuenta de Instagram, porque tenía otra cuenta que no era de él…mejor dicho, había alguien que se hacía pasar por él, que tenía 270 mil seguidores. Entonces, Nico decidió abrir su cuenta para que sea de él. Cuestión que esta cuenta que Nico Cabré abrió, fue hackeada por esta persona que tenía estos 270 mil seguidores”.

Entonces, la actriz compartió la imagen de la cuenta falsa del ex Son Amores. “La cuenta de Nico era @nicolascabre80 y este fake al final le puso la letra O. Bronca total, no solo le usa la identidad, sino que le hizo cerrar su cuenta oficial. Denunciar por favor”, cerró indignada. Luego, el ex de Laurita Fernández pudo recuperar su cuenta y por consejo de sus amigos decidió grabar un video para aclarar todo lo ocurrido. De esta manera, dejó en claro que se trataba de Nicolás y no un fake.

“¡¡¡Hola a todos otra vez!!! Esperemos que este sea el arranque definitivo. Les cuento, que estamos esperando la verificación así ya no hay más dudas. ¡¡Les mando un gran abrazo!!”, escribió Cabré en la segunda publicación que hizo este viernes para sus fanáticos y seguidores.

“Buenas, buenas. Me dijeron que para este segundo arranque les haga un video, así queda clarísimos que yo soy yo. Una locura. Me dijeron que trate de explicar lo que pasó. No sé lo que pasó. La respuesta terminaría ahí. La hackearon, la borraron, la denunciaron. Hay gente que tiene demasiado tiempo libre”, reflexionó el popular actor, un poco indignado.

El video de Nico Cabré en Instagram

Además, señaló: “Gracias por la buena onda. Intentaré mostrarles cosas de mi vida, mis entrenamientos, intentaré mostrarle cositas de mis días, no todo. Ojalá que sean útiles en ocasiones. Gracias por la buena onda. Esperemos que este arranque sea el definitivo. Besos. Cuídense”.