Maluma contó el problema que tuvo Madonna cuando se quedó a dormir en su casa

El artista colombiano participó del programa de la televisión española “El Hormiguero” y recordó el paso de la reina del pop por Medellín.

Maluma está presentando su nueva canción “Coco loco” por España. El cantante colombiano estuvo en el famoso programa El hormiguero y recordó el problema que tuvo Madonna cuando se quedó en su casa.

“En Medellín, mi ciudad natal, cuando hice mi primer concierto en el estadio tuve la oportunidad de llevar a Madonna. Estuvo allí conmigo”, contó Maluma ante las cámaras. El cantante relató que no fue fácil: “Qué cosa tan difícil, de verdad. Yo la amo, ella es mi amiga, pero, al final del día, tener a una superestrella de esta magnitud en mi casa, porque ella se quedó en mi casa…”.

El artista agregó más información sobre aquella experiencia: “Ocho días antes del concierto me canceló, me dijo que no podía ir porque tenía compromisos personales, que tenía que hacer cosas con su familia. Yo casi me muero, de verdad, casi me desmayo, porque me mandó una nota de voz como de tres minutos”.

“Escuché la nota de voz al segundo día y yo ya con la lágrima”, recordó el artista. “Pero no fue nada fácil porque no era ella sola, era todo su equipo de trabajo. Si no me equivoco, eran 27 personas. De un momento a otro, se quemó la planta de luz de la casa, de energía, por exceso de uso. Me llama ella a los gritos: ‘Juan Luis, tu casa no tiene energía, ¿qué carajo voy a hacer?’. Tocó poner otras plantas eléctricas. Luego valió la pena porque el concierto quedó para la historia”, completó Maluma.

Maluma subió un video bailando sin ropa y su nuevo aspecto físico llamó la atención

“Coco loco” es el más reciente tema del artista. El corte llegó acompañado de un videoclip que a pocas horas del lanzamiento se metió en el número 10 de las tendencias de YouTube. Para promocionarla, el artista eligió bailar sin ropa y de manera más que sugerente.

Lo cierto es que el video que el colombiano usó como forma de promoción de su nuevo single no tuvo un impacto positivo entre sus seguidores, ya que se pobló de comentarios negativos haciendo hincapié en su cambio físico y en lo explícito del contenido. “Pa’ qué ropa si tengo un coco loco”, escribió el cantante de “Felices los cuatro” como descripción de este video que recolectó cientos de miles de visualizaciones en pocas horas. Al ritmo de la nueva canción bailó sin ropa y tapando sus genitales con un coco.

“La vergüenza ajena que me dio este video dios mío”, “A mí que me encantaba este hombre, pero q delgado está no se parece”, “No te eches a perder de verdad que es horrible este contenido”, “Uy parcero empiece a comer, está vuelto un esqueleto”, “¿Cómo desveo esto?”, fueron algunos de los comentarios que se vieron.

Por otro lado, el sugerente clip del cantante fue calificado de “vulgar”, justamente por lo explícito de su contenido: “Este video es muy vulgar, no suma para nada más bien resta”, “Una rapada y una afeitada y regresen al Maluma del 2016″, “Se veía muchísimo mejor físicamente antes” y “La música ya no está pegando entonces hace esto”.