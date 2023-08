Malena Galmarini: “Votar a Grabois es tirar el voto”

La fórmula Massa-Rossi camina rumbo a las primarias. Las declaraciones de las figuras del oficialismo y la campaña.

A menos de dos semanas de las PASO, la precandidata a intendenta de Tigre por Unión por la Patria, Malena Galmarini, afirmó que “votar a (Juan) Grabois es tirar el voto” y recibió la respuesta de la legisladora porteña Ofelia Fernández, quien retrucó: “Ningún voto a Unión por la Patria es un voto tirado a la basura”.

“Estamos en una interna. Necesitamos que gane el candidato que más posibilidades tiene en Unión por la Patria y, por eso, votar a Juan (Grabois) es tirar el voto”, afirmó la titular de Ayse en diálogo con Radio 10. Y agregó: “En muchas de sus ideas hemos estado de acuerdo. Necesitamos que venga a discutir adentro de un espacio nacional y popular”.

En respuesta a las declaraciones de Galmarini, Ofelia Fernández, referenta del espacio de Juan Grabois y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, habló en Gelatina y contestó: “No me gusta entrar en esta dinámica, no me parece interesante. Ningún voto a Unión por la Patria es un voto tirado a la basura. Creo que no nos sobra nada para ir eligiendo por los demás que opcion define o los contiene en esta elección”.