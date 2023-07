Maju Lozano se despidió de su programa y confesó cuál es la condición que padece

La conductora contó sobre el diagnóstico que recibió hace poco.

Maju Lozano se despidió de Todas las tardes, el ciclo que conducía en Canal 9 desde hacía 7 años y sorprendió con una declaración sobre su salud.

“Ya no me hacía feliz esto, no me siento cómoda siendo una persona triste. Tuve un año duro con la muerte de mi madre, y por otro lado el 5 de mayo fui diagnosticada con autismo, para mi es volver a nacer y reconstruir 51 años de dudas y buscar explicaciones dónde no las había”, reveló Maju Lozano en su último programa.

Maju Lozano dio más detalles de esta condición que atraviesa y cómo es su día a día desde que se lo diagnosticaron. “Estamos todos aprendiendo, hay días que no pasa nada, pero hay días que me duele que me toquen, que me miren fuerte, siempre desde un lugar de gratitud, saber de dónde uno viene es muy importante, tener explicaciones a un montón de cosas. Quería compartirlo porque tengo un tema de sociabilidad dentro de mi espectro. Para mi es un alivio y una felicidad saber quién soy”, reveló.

Maju Lozano y la decisión más difícil

Días atrás, Maju Lozano habló en LAM sobre la decisión de dejar el ciclo de Canal 9 y cómo es que esa decisión la atravesó.

“Yo estoy chocha. Es mi hijo, es como dejar a mi hijo de siete años. Pero es algo que veníamos hablando con la productora. Todas las tardes es una producción externa, no es del canal”, dijo en el ciclo de Ángel de Brito.

“Yo no lo vivo como un drama. Fueron años hermosos y un programa que hizo siete temporadas al aire. Es un lujo en este momento”, disparó Maju Lozano.