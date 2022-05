Macri vs. Larreta: razones, parecidos y diferencias del frenesí mediático

Lanzados al choque inevitable, el expresidente y el alcalde porteño fatigan radios y canales de TV. El mantra de la identidad PRO y el halconismo de diseño.

Al mismo tiempo, casi al unísono, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta protagonizan un raid mediático y suman minutos de aire en los canales de televisión en medio de puja interna de Juntos por el Cambio (JxC) por las candidaturas para las elecciones de 2023. Con distintos discursos, el expresidente y el alcalde porteño tuvieron un rol activo esta semana en los medios de comunicación, donde buscan posicionarse ante una porción de su electorado, el más duro, que comenzó a ser seducido por la figura del diputado de ultraderecha Javier Milei.

Los dirigentes amarillos, que tienen diferencias sobre el rumbo que debería tomar el PRO dentro de JxC, no esquivaron preguntas y hablaron de todo: interna, elecciones y las medidas del gobierno, entre otros temas. Eso sí, los dos estuvieron en canales amigos. Estudiaron al detalle sus libretos y eligieron cada una de las palabras que iban a utilizar. Sus equipos de comunicación desconocían la agenda del otro. En cuanto a la competencia, solo se enfrentaron mano a mano el lunes y el miércoles cuando estuvieron en A24 y TN. ¿Qué dijo el rating? Victoria abrumadora del canal de Palermo sobre el de Constitución.

Macri, que no quiere perder protagonismo dentro del partido amarillo, destaca la necesidad de que el PRO tenga un lugar de innovación y disruptivo dentro de JxC. Tal y como contó Letra P, el expresidente cree que con la unidad de la coalición opositora no alcanza y que el PRO debe recuperar su identidad y marcar diferencias con la Unión Cívica Radical (UCR) . Por ese motivo, el exmandatario llevó a la última reunión del PRO al consultor Guillermo Raffo para reafirmar ese concepto.

En cambio, Larreta está decidido a ganar la centralidad en medio de la disputa interna y busca mostrarse más intransigente. Hace un mes, decidió romper su silencio mediático con el acercamiento al Círculo Rojo, que comenzó en Foro Llao Llao y culminará la semana próxima con una visita al Concejo Interamericano de Comercio y Producción (CiCyP). El alcalde quiere mostrarse más intransigente, halconizado, y pone en su agenda temas como la educación y la inseguridad. También busca generar expectativas con una hipotética victoria de JxC en 2023.

Pese a esas diferencias, Macri y Larreta coinciden en que el partido debe “volver a expresar la idea cambio” como en 2015 para tener chances de volver a gobernar en 2023. Formas

En su entrevista en A24, Macri habló del líder de Milei y dijo que el economista representa “una expresión de bronca y frustración” contra el gobierno nacional. Sin hacer referencia a una posible incorporación del diputado a JxC, calificó de “violentas” algunas de sus intervenciones en los medios.

Luego, para hacer foco en la cuestión del “cambio” fue directo al hueso en lo que aprovechó también para marcarle la cancha a Larreta, a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y hasta a la diputada nacional María Eugenia Vidal. “Si veo que alguno expresa realmente un cambio, ahí voy a decir mi opinión”, sostuvo. En su intervención anterior, apuntó directamente contra el Presidente y la vice Cristina Fernández de Kirchner al decir que “se pelean por el poder, no por una idea”.

Larreta, en cambio, salió con un discurso más duro, con el foco puesto en su pronóstico de victoria de JxC en los comicios presidenciales. “Vamos a ganar las elecciones de 2023”, remarcó y agregó: “Yo confío en los argentinos pero vamos a llegar a las elecciones del año que viene sin ninguna esperanza y con un país devastado donde no se invierte ni genera trabajo”. Cuando le consultaron sobre las promesas de campaña de 2019 del Frente de Todos, consideró que “no lo respetamos (al Gobierno), ni lo vamos a respetar”.

En el repertorio de frases volvió a destacar el conflicto por las clases presenciales del año pasado y las estadísticas de seguridad en la Ciudad sin dejar de lado la situación del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. También empezó a dejar ver algunas cuestiones sobre su plan económico, aunque sin mayores definiciones. En este punto, remarcó la necesidad de avanzar una reforma laboral y previsional. “Si no modernizamos la normativa laboral, no va a haber trabajo nunca más. Si no cambiamos, la realidad de la gente tampoco lo va a hacer”, dijo.

Al ser consultado sobre una eventual reforma previsional, Larreta no esquivó el tema. “Es crucial que las personas puedan prever qué van a recibir según lo que aportan”, manifestó pero sin decir en qué consistiría esa eventual modificación al sistema jubilatorio.

Por Gonzalo Prado – Letra P