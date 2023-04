Lourdes Sánchez y Coti Romero se cruzaron nuevamente en vivo

Las correntinas Lourdes Sánchez y Coti Romero se cruzaron en un móvil de LAM.

La noche del viernes 28 de abril, Ángel de Brito tuvo un móvil en vivo con Coti Romero en su programa LAM. Hablaron de su contrato con la producción de Gran Hermano y de la posibilidad de estar en el Bailando 2023. Luego, minutos antes de finalizar el programa, apareció en el piso la bailarina Lourdes Sánchez, quien fue a buscar al conductor porque salían a cenar. “Tengo alguien en el móvil para que saludes”, comentó Ángel.

“Hola Coti”, saludó Lourdes a una de las participantes más picantes de Gran Hermano 2022. Coti respondió y automáticamente dijo: “Estuve esperando que me contestes. No me contestaste”. Ante eso, la bailarina le respondió: “No me llamaste”. Tuvieron un ida y vuelta en vivo las correntinas sobre los dichos de Lourdes sobre su participación en el reality de Marcelo Tinelli que comenzará en Julio del 2023.

Coti quiere estar en el Bailando 2023

La ex Gran Hermano Coti Romero, en el móvil que tuvo con LAM, contó que a ella le gustaría estar como angelita, y no solo ella, si no que Ángel de Brito lo pide a gritos, pero por cuestiones de contrato, se estaría dificultado. Lo que también manifestó la correntina, es que le gustaría ser una de las participantes del Bailando 2023.

COTI ROMERO

“Son canales distintos (Telefe y América TV) y como es tan complicado este tema, por ahora no se puede. La semana que viene sí o sí voy a tener una respuesta o voy a tener que ver qué hago”, comentó Coti sobre el contrato que tiene con Kuarzo. Luego, Andrea Taboada le preguntó si ella estaría dispuesta a romper su contrato para ir al Bailando, y la correntina respondió: “Yo soy una persona que a veces se levanta con una decisión y no la puedo cambiar porque soy cabeza dura”.