Los secretos del noviazgo de Silvina Luna y Fernando Gago

La modelo y actriz estuvo en LAM con Ángel De Brito donde contó detalles sobre lo que fue su romance con el ahora entrenador.

Mica Vázquez sorprendió a todos al contar detalles inéditos de su separación con Fernando Gago. En el programa Antes que nadie, por LuzuTv, la actriz había revelado que la había engañado con Gisela Dulko (ahora su expareja y madre de sus tres hijos), pero este sábado fue por más y develó más infidelidades que sufrió por parte del exfutbolista.

Además contó algunas oportunidades donde el ahora DT de Racing le había sido infiel: “Me pasó hace poco que me encontré con una amiga de Silvina Luna, que me dijo en modo anécdota: ‘Cuando vos salías con Fer, él hablaba con Silvina al mismo tiempo para decirle que estaba en Madrid, que vaya cuando quiera’. Y ahí estaba yo también, y ella me lo contó diciendo: ‘Silvina no sé si sabía’”.

En esta oportunidad, y para seguir aumentando la polémica, Silvina Luna estuvo en LAM con Ángel De Brito donde contó algunas intimidades y secretos de su noviazgo con Gago.