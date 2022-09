Los mensajes de apoyo de oficialistas y opositores a Esteban Bullrich tras su internación: “Estamos con vos”

El exsenador de Juntos por el Cambio fue internado este miércoles por una dificultad respiratoria en el Hospital Austral. Está en terapia intensiva y le hicieron una traqueotomía.

El exsenador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich fue internado este miércoles en el Hospital Austral poruna dificultad respiratoria y recibió mensajes de apoyo por parte de la oposición y también del oficialismo.

El Presidente Alberto Fernándezpublicó en Instagram, acompañando el posteo de una foto de Bullrich: “¡Fuerza Esteban! Te he conocido y tratado. Sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una mejor la Argentina. Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. Te deseo una pronta recuperación. Te acompaño con todo mi afecto y también a tu familia”.

Por su parte, el diputado nacional José Luis Giojaescribió en Twitter: “Oremos unidos por la salud de Esteban Bullrich. Mucha fuerza y un abrazo a la familia”. Mientras que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, posteó junto a una imagen del exsenador: “Te acompaño a vos y a tu familia. Fuerza Esteban”.

Desde el oficialismo también apoyaron a Esteban Bullrich

“¡Fuerza, querido Esteban! Estamos a tu lado”, expresó la presidenta del PRO y prima del exfuncionario, Patricia Bullrich.“Estamos con vos y tu familia”, fue el mensaje del diputado nacional Diego Santilli.

En tanto que la diputada nacional María Eugenia Vidal también sumó su apoyo: “Mucha fuerza Esteban! Estamos con vos”. El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, posteó una foto junto a Bullrich y escribió en Twitter: “Quiero desearte fuerzas, querido amigo Esteban Bullrich. Sé del difícil momento que estás atravesando. Un afectuoso saludo para vos y tu familia”.

El parte médico de Esteban Bullrich

En la tarde de este miércoles, el Hospital Austral difundió un parte médico. “En el día de la fecha, el paciente Esteban Bullrich ingresó a las 16 al Hospital Universitario Austral por un cuadro de dificultad respiratoria. En conjunto con su equipo médico de cabecera, se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica”, aseguraron las autoridades.

Además, agregaron: “El paciente se encuentra estable, sedado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. La familia solicita, como siempre, que los acompañen con sus oraciones”.

Esteban Bullrich: vivir con ELA y el amor por su mujer

En mayo de este año, Esteban Bullrich le dio una entrevista a los periodistas Nicolás Wiñazki y Carolina Amoroso (Bella y Bestia, TN). En la misma, contó que aunque al principio se enojó con Dios porque no entendía por qué le había tocado enfermarse, supo aprender a enfocarse en lo que puede hacer y no en lo que no puede hacer. “Rápidamente, di vuelta la pregunta y la convertí en “¿para qué?” y ahí sos vos el que te tenés que poner a encontrar el sentido de lo que te pasa”, explicó.

Luego, se emocionó al hablar de su mujer, que lo cuida y lo ayuda a atravesar sus días con ELA: “María Eugenia es la mejor decisión que tomé en mi vida, es mi antena al cielo y mi cable a tierra, es todo, es amor puro, una santa en el sentido más espiritual posible”, dijo. Y agregó entre lágrimas: “La enfermedad me regaló sensibilidad a montones, pero no está mal llorar, menos pensando en el amor de tu vida”.