Libros y escritores imprescindibles: hoy, Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari es historiador, filósofo y autor de los éxitos de ventas internacionales Sapiens. Breve historia de la humanidad, Homo Deus. Breve historia del mañana, 21 lecciones para el siglo XXI y las series Sapiens. Una historia gráfica e Imparables. De sus libros, traducidos a 65 idiomas, se han vendido más de 40 millones de ejemplares y se le considera uno de los intelectuales públicos más influyentes de la actualidad.

Nacido en Israel en 1976, Harari se doctoró en la Universidad de Oxford en 2002 y actualmente es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 2019, tras el éxito internacional de sus libros, Yuval Noah Harari fundó junto a su marido y agente original, Itzik Yahav, Sapienship, una organización enfocada al entretenimiento y la educación, cuya misión es alentar la conversación global, señalar los desafíos más importantes y apoyar la búsqueda de soluciones colectivas.

En el 2018 y el 2020, Yuval Noah Harari dio sendas conferencias magistrales sobre el futuro de la humanidad en el escenario central del Foro Económico Mundial de Davos. Harari conversa habitualmente con jefes de estado acerca de asuntos globales y ha mantenido debates públicos con el canciller austríaco Sebastian Kurz, el primer ministro holandés Mark Rutte y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. También se ha reunido con el presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente argentino Mauricio Macri, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el alcalde de Shanghái Ying Yong. En 2018, Yuval dio la primera charla TED impartida a través de un avatar digital, y en 2019 se filmó una conversación entre él y Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, sobre la tecnología y el futuro de la sociedad.

Harari se especializó originalmente en Historia del mundo, Historia Medieval e Historia Militar. Su investigación actual se centra en cuestiones macrohistóricas: como la relación entre historia y biología, la diferencia esencial entre el Homo sapiens y otros animales, el concepto de justicia aplicado a la historia, si la historia conoce algún rumbo, la felicidad de la gente en relación con el desarrollo del tiempo histórico o las cuestiones éticas que plantean los desarrollos científicos y tecnológicos en pleno siglo XXI.

Sapiens. Breve historia de la humanidad, publicado en 2014, se convirtió en todo un éxito internacional, con más de 23 millones de ejemplares vendidos. Alcanzó la lista de los diez best sellers del New York Times, manteniéndose en esa lista de éxitos durante más de seis años, es decir, más de la mitad del periodo en el que ha estado disponible en los Estados Unidos. El libro ocupó los tres primeros puestos de los libros más vendidos del Sunday Times durante 96 semanas consecutivas. Sapiens ha sido recomendado por Barack Obama, Bill Gates, Natalie Portman, Janelle Monáe y Chris Evans, entre muchos otros. El diario The Guardian consideró que Sapiens había revolucionado el género de la no ficción instaurando la moda de libros «inteligentes».

En 2016, el profesor Harari volvió a la carga con Homo Deus. Breve historia del mañana, un libro aclamado por la crítica que indaga en los grandes proyectos de futuro que la humanidad afronta en el siglo XXI. Homo Deus advierte de las amenazas que presentan los novedosos y sin precedentes poderes tecnológicos, que podrían llegar a permitir que ciertos Homo sapiens mejoraran artificialmente sus cuerpos y mentes, dejando atrás a otros miembros de la sociedad. Desde su publicación, se han vendido 10 millones de ejemplares en todo el mundo.

Tras desentrañar nuestro pasado y explorar nuestro futuro, en 2018 Yuval Noah Harari publicó 21 lecciones para el siglo XXI, una obra en la que se detiene a examinar nuestro presente. Centra su atención en las preguntas más trascendentales de la actualidad: ¿en qué punto nos encontramos? ¿Cuáles son los mayores desafíos y decisiones de nuestro tiempo? ¿A qué deberíamos prestar más atención? Se vendieron 6 millones de ejemplares en todo el mundo.

En 2020, Harari —como creador y coguionista— se unió a los prestigiosos autores de cómic David Vandermeulen —coguionista— y Daniel Casanave —ilustrador—. Juntos crearon el primer volumen de Sapiens: Una historia gráfica, una original adaptación de su libro a la novela gráfica, repleta de ingenio, humor y color. Este libro ilustrado presenta a Yuval Noah Harari como un guía que conduce al lector por toda la historia de la especie humana, acompañado por una serie de personajes ficticios y viajando a través del tiempo, el espacio y la cultura popular. Esta serie será publicada en cuatro volúmenes. Los dos primeros volúmenes, ya publicados, han vendido más de un millón de ejemplares.

En otoño del 2022 Harari se aventuraró, por primera vez, en el mundo de la literatura juvenil con la serie Imparables, narrándole a los niños la increíble historia de la humanidad, con todos los instintos de conquista e insaciabilidad que la ha caracterizado, de una manera accesible. La serie será publicada en cuatro volúmenes inmersivos, con ilustraciones a todo color hechas por Ricard Zaplana Ruiz, comenzando por Imparables: Diario de cómo conquistamos la Tierra. Este libro rápidamente se convirtió en un éxito de ventas del New York Times, fue seleccionado como uno de los mejores libros para niños en 2022 y fue encarecidamente recomendado por Jeff Kinney, Kristen Bell y Kirkus.

El profesor Harari ha recibido numerosos premios. En 2021 fue galardonado con un premio honorífico por parte de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de los Estados Unidos. En 2020 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Libre de Bruselas y fue galardonado con el CITIC Author Prize de China por Sapiens. Una historia gráfica. En 2019, 21 lecciones fue seleccionado como el libro de no ficción del año por la revista alemana Bild der Wissenschaft, Homo Deus fue reconocido por la Universidad Jagellónica de Cracovia como el “Libro Inteligente del Año” y Sapiens obtuvo en el Reino Unido el premio al libro académico del año concedido por The Academic Award Book Trade. En 2017, Homo Deus le valió al autor el premio otorgado por el prestigioso periódico alemán Handelsblatt al libro de economía más reflexivo e influyente del año, y en 2015 Sapiens obtuvo el premio Wenjin de China.

Además, Harari dicta conferencias en todo el mundo sobre los temas que trata en sus libros y presta su tiempo y conocimiento a diversas organizaciones y públicos de forma completamente voluntaria. Escribe artículos para diversos medios de comunicación como The Guardian, The Financial Times, The New York Times, Time y The Economist. Durante el 2020 escribió varios artículos y dio numerosas entrevistas sobre la crisis mundial del coronavirus, discutiendo las implicaciones de la pandemia en los principales canales de noticias, entre los que se cuentan la CNN o la BBC. En 2022 publicó un artículo de opinión sobre la invasión rusa de Ucrania, logrando que se convirtiera en el artículo de opinión más leído de The Guardian de todos los tiempos. En 2021, el programa 60 Minutos de CBS le dedicó un episodio.