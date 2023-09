Las fotos de Coti Romero sin corpiño desde la cama, tras el escándalo de “Conejo” Quiroga

La influencer y ex “Gran Hermano” revolucionó su perfil de Instagram al compartir dos postales de alto voltaje.

En los últimos días, Coti Romero y Alexis “Conejo” Quiroga volvieron a quedar en medio de un escándalo. Es que, luego de su separación, se supo que el cordobés habría engañado a la correntina.

Luego de confirmar la traición, Coti compartió este lunes en su perfil de Instagram dos fotos que se sacó posando en su cama. En las postales, la influencer aparece mirando a la cámara, con el torso desnudo y luciendo una colaless fucsia.

Horas antes, la joven oriunda de Corrientes les había anticipado a sus fanáticos que iba a realizar este posteo. “Mañana voy a subir una foto recontra mil perra. Con mi cuerpo todo escultural y mi cul… en el aire”, expresó ella en su canal de streaming. “Lo que no se exhibe no se vende, mi abuela me lo dijo”, lanzó también ante sus admiradores.

Una de las postales que compartió Coti Romero en sus redes sociales. (Foto: Instagram/cotyrommero)

Al instante, su posteo alcanzó más de 180 mil “me gusta” y todo tipo de comentarios. “Bombón”, “Hermosa”, “Divina”, “Me va a dar un paro”, “Me muero”, “Creo que sos la más linda de Argentina”, “Increíble”, “Sos la perfección”, le escribieron varios de sus fans.

Qué dijo Coti Romero sobre la traición del Conejo Quiroga

La separación de Coti Romero y Alexis “Conejo” Quiroga tiene un nuevo capítulo. En los últimos días, surgió el rumor de una infidelidad entre ellos y la influencer fue la encargada de confirmar que su ex la había traicionado con otra mujer.

“Hay mucha gente que no sabía nada y siempre opinaba. Espero que con esto aprendan a no opinar, ni para mi lado ni para otras personas”, dijo la participante del Bailando 2023 (América). “A pesar de todo, el amor no se termina de un día para el otro y es muy triste, feo y doloroso saber algunas cosas cuando uno piensa que no es así”, agregó.

“Me di cuenta de muchas cosas”, dijo Coti Romero en la transmisión. (Foto: Instagram/cotyrommero)

“Es importante abrir los ojos, pero aún así es muy buena persona y no le deseo para nada el mal, de hecho lo quiero ver triunfar siempre”, sostuvo la correntina, confirmando así la traición por parte de Alexis Quiroga. “Todos cometemos errores, somos humanos, yo también cometí errores y voy a seguir cometiéndolos seguramente”, comentó.

Al borde de las lágrimas y con la voz quebrada, Coti se sinceró con sus fans: “Es importante que sepamos reconocer eso y no quiero que manden odio ni nada para la otra persona. Gracias a todo lo que fui pasando en este tiempo, me di cuenta un montón de cosas. Es necesario que pase ahora para que más adelante tenga las herramientas para enfrentar cualquier otro problema”, finalizó.

