La UCR emitió un duro mensaje contra Macri y Milei

La Unión Cívica Radical redactó un comunicado repudiando “la situación crítica que vivimos los argentinos”.

Tras la reunión de la mesa directiva de la Unión Cívica Radical (UCR), el espacio político emitió un comunicado donde realizaron un análisis de la “situación crítica” que atraviesa la Argentina. En el texto arrojaron fuertes cuestionamientos contra la gestión oficialista, a lo que se sumaron mensajes implícitos dirigidos a Mauricio Macri y Javier Milei en medio de la interna del PRO y el coqueteo del libertario con el ala dura de Juntos por el Cambio.

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, reunió hoy a la mesa directiva del espacio y pidió por un programa “económico fuerte” sin “sangre ni dinamita”. Junto a Morales estuvieron el senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, además de los integrantes de la mesa chica de la UCR.

Si bien se trató de un encuentro que juntó a las autoridades nacionales, el diputado Facundo Manes, que aspira a sumarse a la carrera presidencial por la UCR, no fue invitado. Su hermano, Gastón Manes, tampoco asistió siendo el presidente de la Convención Nacional. Sin embargo, dio el presente, por ejemplo, el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Mario Negri, que no integra la nómina de autoridades nacionales.

“La situación crítica que vivimos los argentinos demanda todo nuestro esfuerzo y trabajo. En la mesa de conducción de la UCR Nacional emitimos un comunicado sobre la situación política y social del país. Vamos a aportar un programa sólido“, escribió Morales a través de Twitter.

Bajo la premisa de “La Argentina está en un pozo y la vamos a sacar adelante con un programa sólido, equipos preparados y convicciones firmes“, la UCR insistió en su comunicado de la necesidad de un plan económico “consistente y serio”, a la par que reivindicó los espacios de diálogo. “La salida para la Argentina se dará a partir de un programa económico consistente y serio. Con firmeza, convicciones y diálogo. Sin sangre ni dinamita“, sostiene el documento difundido por el partido centenario tras el encuentro.

Sin mencionarlos de manera explícita, el espacio político dirigió un mensaje al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y al expresidente Mauricio Macri. En el caso del titular de Seguridad, mencionaron que no habría sangre, en referencia a los dichos del funcionario días atrás sobre que un gobierno opositor generaría “un baño de sangre en las calles”. Por su parte, el exmandatario propuso la semana pasada “dinamitar casi todo” en el caso de que el kirchnerismo no continúe en el poder.

Asimismo, el escrito del radicalismo le dedica dos párrafos al precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, así como a la ultraderecha. “Sin histeria ni salidas perturbadas, perturbadoras, delirantes e irreversibles. Es que en medio de las crisis aparecen los desquiciados, los extremistas que prometen dolarizar para licuar los salarios, que sostienen que los órganos pueden comercializarse como un paquete de azúcar, que creen que la solución a la inseguridad es montar una guerra cotidiana en donde los ciudadanos anden armados”, detallaron aludiendo a las propuestas del libertario.

“Esos desquiciados son los mismos que ya sufrimos, que ahora usan otras máscaras y que una vez más, prometen entre agresiones y delirios, soluciones autoritarias de las que solamente puede nacer más sufrimiento. La desesperación suele ser enemiga de la racionalidad y los argentinos debemos estar atentos a las acciones de estos individuos, para que los brujos enajenados no vuelvan a digitar nuestros destinos”, agregó el texto de la UCR.

“Somos el partido de la democracia y la libertad. Le dimos a este país los mejores atributos de nuestra joven democracia y le vamos a dar el impulso productivo que el país necesita. Entre nosotros no hay ni violentos, ni guerrilleros ni defensores de dictadores, torturadores y asesinos. Somos demócratas, pluralistas y amantes de la libertad”, subrayaron.

“Una pésima solución a los problemas”: las críticas al Gobierno y las propuestas radicales

El oficialismo no se vio exento de los ataques radicalistas. En ese sentido, el comunicado realizó un repaso de las políticas que llevó a cabo el Gobierno desde que asumió al poder, haciendo hincapié en la pobreza. “Este Gobierno fue una pésima solución a los problemas que tenía nuestro país cuando la actual gestión asumió la mayor deuda de la democracia, que este Gobierno empeoró, es el desesperante aumento de la pobreza. El 38,9% de la población urbana -alrededor de 16,4 millones de personas- vive en ella y dos de cada tres niños, niñas y adolescentes -casi 7 millones de personas- habitan en hogares pobres”, sostuvo.

Y agregó: “La inflación del 7,7% del último mes es el síntoma de políticas erróneas y fracasadas que, de continuar, lo único que van a traer será más inflación, caída de la actividad y un nuevo aumento de la pobreza”.

Continuando con el alza de los precios, el partido señaló: “La dinámica inflacionaria es totalmente nociva: el Gobierno está sosteniendo artificialmente la situación de los distintos tipos de cambio y los servicios regulados están generando una inflación reprimida y un continuo deterioro en la provisión de servicios públicos. Para peor: el gobierno actual quiere condicionar la capacidad de salida de la crisis del próximo gobierno. Busca que la próxima gestión tenga la mayor cantidad de dificultades posibles”.

Acto seguido, los dirigentes radicalistas repasaron las demandas y malas praxis del Gobierno en materia de salud, educación, trabajo, inversión y deuda. “A las políticas erráticas y erróneas el Gobierno le agrega internismo y desconexión con la realidad”, afirmaron.

En ese sentido, remarcaron que la gestión actual prioriza “la pelea interna, el faccionalismo, el concebir al Estado como un coto de caza para sus grupos internos”. Al respecto, mencionaron el caso particular de la “disputa con la Justicia para dificultar las causas que se le siguen a la Vicepresidenta”, algo que, según los radicales, es “el centro de las prioridades del actual gobierno nacional”.

“La Argentina hoy exhibe no sólo una presión tributaria récord, sino también una estructura que penaliza la producción, las exportaciones y la generación de empleo. Entre 2019 y 2023 el PBI per cápita habrá caído aproximadamente 3%. Durante los últimos tres años, el salario real formal no mejoró y los trabajadores informales perdieron 21% desde 2019. Además se está ampliando la cantidad de asalariados informales que hoy representan aproximadamente 35,5% del total del empleo formal e informal”, detallaron para finalizar su diagnóstico.

“Nosotros vamos a defender el ingreso de los argentinos. Vamos a estimular la dinámica productiva y de generación de empleo privado. Sobre todo a partir del crecimiento económico estable y sostenido desarrollado principalmente desde un plan macroeconómico serio y un plan de producción que impulse las enormes capacidades productivas que en todas las provincias tienen distintos sectores dinámicos de la economía”, prometieron los dirigentes radicalistas.

Uno de los puntos relevantes de la reunión en el Comité Nacional de la UCR, en la calle Alsina 1786, fue la fijación de la fecha para la convención radical nacional para el próximo 12 de junio, en la ciudad de Buenos Aires, a dos días del cierre de alianzas electorales, que será el 14 de junio.

El país está atravesando una crisis muy dura, pero desde el radicalismo vamos a sacar adelante a la Argentina con un programa sólido y equipos capacitados para enfrentar esta tarea. pic.twitter.com/QvXEMCirNT — Martín Lousteau (@GugaLusto) April 19, 2023