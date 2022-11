La reacción de Lali Espósito tras la derrota de la selección argentina

La actriz y cantante se despachó sin filtro en sus redes sociales.

Lali Espósito se sumó a la lista de famosos que disfrutó comentando el partido de Argentina contra Arabia Saudita en redes sociales. Al igual que Karina Jelinek, la artista expresó sus emociones en la red social y fue foco de divertidos mensajes.

Si bien en un primer momento Lali estaba contenta con cómo se desarrollaba el partido, rápidamente comenzó a dejar entrever su indignación.

“Alienten lo que están ahí, carajo”, arrancó Espósito, instando a los argentinos que están en Qatar a demostrar más entusiasmo, y siguió: “Max Steel DT no la puede creer”.

Los divertidos comentarios de Lali Espósito furiosa tras la derrota de Argentina. Foto: Twitter

“Argentina te amo”, exclamó la cantante, todavía con esperanzas mientras se jugaba el segundo tiempo y el país ya iba dos abajo contra Arabia.

La bronca de Lali en Twitter. Foto: Twitter

“Me voy a dormir, chau. No existe emoji correcto para lo que quiero expresar”, insistió Lali Espósito al tiempo que sus seguidores le daban la razón. A su vez, la multipremiada cantante no pasó por alto la cantidad de offsides que se cobraron: “Y dale. ¡Traelo a VAL! La re conchx de la lora…”. “Creer o reventar en esta VERGAAAAAAAAAAAAA de tecnología, eh”, cerró.