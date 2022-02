La Justicia investiga a L-Gante por amenaza y abuso de armas

El cantante increpó a un vecino de General Rodríguez a quien acusaba de querer robarle. La UFI N°9 de la zona investiga si lo hizo con un pistola en su mano. Mirá el video.

El hecho es confuso y tiene versiones encontradas, pero un claro protagonista principal: Elián Valenzuela, L-Gante, uno de los músicos más populares de la Argentina.

Según la acusación en su contra, el viernes por la tarde el artista increpó a un vecino de su casa de General Rodríguez, a quien acusaba de querer entrar a su casa para robarle. El cantante habría realizado la amenaza, según investiga la UFI N°9 de la jurisdicción, con una pistola en su mano y hasta habría disparado una vez contra el piso para amedrentar. Los vecinos grabaron la secuencia y hasta aportaron la foto de una vaina servida.

Hoy, el cantante está imputado por abuso de arma de fuego y amenazas La vaina servida aportada por vecinos.

“La causa está en pleno tramite investigación y creemos que no es el único que estaría sindicado como autor del hecho. Lo que estamos tratando de analizar es si existieron armas en la escena y quien era la persona que la portaba. Se incorporaron los videos y las fotos que aportaron los testigos”, explica una alta fuente de la investigación.

Esas imágenes a las que se hace mención son dos videos y varias fotos, a las que pudo acceder Infobae. Primero se observa a L-Gante, vestido con un conjunto deportivo gris, acompañado de un grupo de personas que intentan increpar a alguien. En un segundo video directamente se observa al artista lanzando un golpe de puño y luego tocando su parte frontal de la cintura en tono amenazante.

Según la reconstrucción que trazó la fiscal Alejandra Rodríguez, el viernes a la tarde alguien le comentó a L-Gante que un vecino suyo, llamado Braian Aruchari, habría intentado entrar a su casa saltando los techos linderos.

Con esta información, siempre según la investigación judicial, L-Gante salió de su casa junto a un grupo de personas en busca de Aruchari. El propio vecino lo contó en su declaración testimonial posterior cuando hizo la denuncia policial: “Yo estaba en al plaza que queda justo frente a mi casa en Barrio Bicentenario con unos amigos y mi prima. En ese momento frena un auto blanco del que se baja L-Gante. Estaba muy ofuscado y agresivo, como si estuviera bajo los efectos de alguna droga. Se me acerca y me dice ‘Vos entraste a mi casa…’”, afirmó. L-Gante tiene su casa en construcción en General Rodríguez.

Luego, Aruchari le contó a la fiscal que el artista, supuestamente, sacó un arma: “Cuando me agarra del cuello le digo que no, que está equivocado. Me agarra del cuello y saca del bolsillo derecho de su campera un arma de fuego, tipo pistola, color gris. Una amiga nos trata de separar y en ese momento él dispara contra el suelo y empieza a pegarme en la cabeza. Al mismo tiempo la novia de L-Gante, Tamara Báez, empieza a pelearse con mi prima, que intentaba ayudarme”.

En una de las fotografías que los vecinos entregaron a la Justicia, se ve una vaina servida. El agredido y su familia aseguran que proviene del disparo que realizó el cantante. Según especialistas, correspondería a un calibre 40 por el ancho que tiene la capsula. No es un calibre chico, sino todo lo contrario. Está considerado legalmente como un arma de guerra.

Otro de los testimonios que constan en el expediente es el de la madre del vecino acusado de robo. La mujer contó que, en medio del tumulto, L-Gante, junto a su representante, llevaron a Aruchari a la casa del cantante que queda a unos pocos metros y lo metieron adentro: “Yo me quede en la puerta intentando entrar pero ellos lo tenían adentro y yo escuchaba como le pegaban. Además le gritaban que lo iban a matar. Luego lo sacaron afuera nuevamente y lo soltaron. Después los amigos de L-gante iban amenazando a todos los vecinos para que borren los videos que habían grabado”, continuó.

Por su parte, desde el entorno del artista niegan lo sucedido. En diálogo con Luis Ventura, su representante, Maxi el Brother, había contado: “Lo viven denunciando, es gente que busca fama. La gente por que lo nombren en un titular o en una red social hacen cualquier cosa. Fue gente que se conoce del barrio Bicentenario de General Rodríguez. Son discusiones que pasan en los barrios”, relató. También, confirmó la presencia de L-Gante en la discusión pero no supo precisar si hubo armas de fuego. “Dicen que hubo un disparo. Yo la verdad ni vi un arma ni escuché disparos. Pero había muchos gritos de chicas, motos que pasan, como en todos los barrios”, detalló.

“¿En la discusión L-Gante era un protagonista o era un testigo?”; preguntó Ventura . “L-Gante se metió en la discusión, porque es uno de los referentes del barrio y estaban discutiendo”, justificó el manager. Y consultado sobre la versión de que al arribar la policía el músico ya no estaba en el lugar, respondió: “Esto fue a dos casas de la casa de Elián, que todo el mundo sabe, han ido a hacer informes. Estábamos todos en la casa”.

Mientras tanto, la fiscal Rodríguez releva videos y escucha testimonios. Si bien tiene comprobada la presencia de L-Gante en la escena no está claro aún si existió efectivamente el arma y el disparo. Por el momento, la imputación se mantiene con las calificaciones de amenazas y abuso de arma de fuego.