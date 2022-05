La inflación del Reino Unido alcanza su nivel más alto en 40 años

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, la inflación interanual en el mes de abril se situó en 9%, siendo el dato más alto en los últimos 40 años. La crisis derivada de la invasión rusa a Ucrania, que ha presionado al alza los precios de la energía, está entre las causas.

Desde 1989, cuando comenzaron a llevarse a cabo los registros de inflación en el país, los británicos no habían visto un alza tan significativa en su índice de precios al consumidor (IPC) como la registrada en el mes de abril de 2022 cuando el indicador se elevó 7,5 puntos, a nivel interanual, para ubicarse en 9%.

This morning we published: Consumer price inflation, UK: April 2022.



We are aware our calendar entry hasn’t updated in ‘published releases’ and are working to resolve this as soon as possible https://t.co/nLz4yAJDYK— Office for National Statistics (ONS) (@ONS) May 18, 2022