La IGJ avaló la colecta de Santi Maratea

La Inspección General de Justicia (IGJ) determinó que “no hubo controversias” en la colecta de Independiente, impulsada por el influencer Santiago Maratea, para el pago de deudas de la institución por 25 millones de dólares y que lleva recaudado el 10 por ciento del objetivo final después de casi dos meses de iniciada.

De esta manera, se cierra un expediente que se abrió el 31 de mayo pasado cuando la Inspección de Justicia declaró “ineficaz e irregular” la inscripción del fideicomiso de Independiente en la provincia de Neuquén, un distrito ajeno a los domicilios legales del club y del propio Maratea, y observó la radicación de los fondos en una cuenta del sistema Mercado Pago por entender que no podía estar ” fuera de control la captación del ahorro público.

En la conferencia de prensa llevada adelante en la sede de la IGJ estuvieron Ricardo Nissen, titular del organismo, junto con Maratea y también Juan Marconi, vice de la institución de Avellaneda. El primero en tomar la palabra fue Nissen, quien explicó: “Cuando vemos algo raro, ponemos objeciones. En este caso en particular no hubo controversias, sí discrepancias en metodologías al llevar el fideicomiso a Neuquén. No había razón para llevarlo allá porque los puntos de contactos eran de Buenos Aires”.

“Analizamos profundamente la letra del fideicomiso -continuó explicando el funcionario-y tanto Santiago Maratea como sus letrados nos dieron la razón y otras las discutieron. Nosotros llegamos a la conclusión que ahora está todo bien, con presunción de legalidad y desde las 10:30 de la mañana fueron inscriptos como corresponde. La colecta nunca estuvo en peligro, ahora ya depende de ellos. Nosotros sólo controlamos”.

Por su parte, Maratea señaló: “Siempre voy a estar dispuesto a todo lo que aporte transparencia. No pasó nada que genere oposición. El paso del fideicomiso por la Inspección de Justicia fue un gran aprendizaje”. El influencer informó además que al momento lo recaudado alcanza a 879.804.497 pesos y que seguirá cobrando el 5 por ciento de lo percibido tal como quedó estipulado en el contrato original. “Siento que la colecta será más clara, no más limpia”, comentó Maratea.

Marconi, vicepresidente de Independiente afirmó que decidieron “estar en un bajo perfil como club y como comisión directiva” y que “ahora hay que apoyar y bancar a Maratea por el favor y la ayuda que no está dando”. “Estamos haciendo las cosas con credibilidad y transparencia, mas allá de las ideologías políticas”, indicó Marconi, quien anticipó que es posible que con parte de lo recaudado (3.436.736 dólares al cambio oficial) se haga un pago parcial al América de México para achicar la deuda de 5 millones de la divisa estadounidense que se tiene por el pase impago del delantero paraguayo Cecilio Domínguez.

“La idea es hacer un pago parcial y luego abrir una negociación con el América, Debemos mostrar seriedad y voluntad de pago”, dijo Marconi tras lo cual Nissen retomó la palabra para advertir que la designación de un veedor judicial resuelta por el organismo a su cargo el 31 de mayo pasado, fue reemplazada por una rendición de mensual de cuentas. “Nosotros cuestionamos la legalidad del procedimiento y las formas pero ahora todo depende de Maratea e Independiente”, señaló el funcionario.