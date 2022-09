La fulminante chicana de Mariana Brey a Josefina Pouso por Jorge Rial

La periodista se refirió al momento en el que vincularon a la panelista de LAM con el ex Intrusos, y esta le respondió sin filtro. Mirá el video.

Mariana Brey quedó en el centro de las especulaciones al ser relacionada sentimentalmente con Jorge Rial. Según los rumores, estarían viviendo un apasionado romance. La periodista fue consultada el LAM al respecto y evadiendo un poco las respuestas, aprovechó la nota con el programa de Ángel de Brito para chicanear a Josefina Pouso, quien es panelista del ciclo de América y en el pasado fue vinculada con el ex Intrusos.

“La versión que yo estoy con Rial me divirtió porque no sé de dónde salió. Jorge es re buen compañero, sí me parece un tipo buen mozo pero eso no significa nada. Y lo de Rial y Josefina ni idea ¡No sé ni qué pasó! No me acuerdo cuando fue…había aparecido una foto de ellos tomando algo en España. Pero ¿Tuvieron algo? Porque estuvo esa fotografía nada más”, disparó Brey.

MARIANA BREY TRABAJA CON JORGE RIAL Y LOS RUMORES APUNTAN A QUE ESTÁN VIVIENDO UN ROMANCE.

Lejos de achicarse, Pouso respondió: “Es raro que no se acuerde de lo de España, porque ellos al toque empezaron a trabajar juntos y en el programa se habló del tema. Para mí que ahí hay algo, porque ella que justo hace espectáculos y ahora dice que no se acuerda de eso de Rial…para mí es porque se siente incómoda con que la estén vinculando con Jorge. En el programa no es que hablaron de mí, sino que le hicieron bromas sobre eso”.

Rumores de romance entre Jorge Rial y Mariana Brey

Jorge Rial y Mariana Brey tuvieron un intercambio en redes sociales que levantó revuelo y no faltaron quienes aseguraron que algo pasa entre el conductor de “Argenzuela” y la panelista de “Socios del Espectáculo”.

Fue la experta en redes sociales, Juariu, quien destacó un ida y vuelta entre ambos en una publicación que Brey hizo en Instagram.“¡El día se puso lindo! Me voy preparando para encarar el verano. Voy despertando. Abriendo muy bien mis ojos para no tropezar dos veces con la misma piedra. Ampliaré… ¿Y ustedes cómo se preparan?”, preguntó Mariana en su posteo.



EL POSTEO QUE JORGE RIAL LE COMENTÓ A MARIANA BREY.

Inmediatamente, sorprendió un comentario de Rial: “¿De qué trabajás?”, le escribió. A lo que Brey contestó con humor: “Soy influencer, Jorge Rial. ¿Cuenta como trabajo? Ja, ja, ja”.

Fue sobre este intercambio que Juariu comentó: “Mariana sube esta foto”, señaló la influencer y sobre el mensaje de Rial puso: “Bueno…” junto a unos emojis de ojos mirando con sorpresa.

Cómo está la relación de Mariana Brey con su marido, Pablo Milillo

Previo a esto, Mariana Brey había sido consultada sobre su vínculo con su esposo, “¿Podés decirle a la gente que no estás separada porque es una pregunta que me hacen todo el tiempo?”, le dijo Pampito en “Mañanísima”.

MARIANA BREY JUNTO A SU MARIDO Y SUS HIJOS.

Fue en ese momento que la panelista aclaró: “Somos familia nosotros, después pueden decir lo que quieran. Tenemos nuestra modalidad de familia, es la que elegimos. Nos queremos así. No siento que tenga que dar explicaciones por eso, es una pregunta que es verdad que es recurrente. A mí también me la hacen, pero no es algo que se pueda contestar”, respondió Mariana evitando dar precisiones.

“Las cosas que pasan adentro de una familia quedan adentro de una familia. Es cuidar a los que querés”, cerró.

Jorge Rial fue vinculado a Josefina Pouso

En junio, Jorge Rial y Josefina Pouso fueron blanco de los rumores luego de que los vieran cenando juntos en Madrid. Yanina Latorre contó que una amiga suya los encontró cenando en un lujoso restaurante y cuando notaron que les estaba sacando fotos, se retiraron del lugar.

En ese entonces, Ángel de Brito agregó: “Viajó con amigas a Marruecos y después se fue a Madrid a ver a los Rolling Stones. Del grupo de amigas ya se despidió”. Luego, el conductor señaló que le estaba llegando más información por mensaje: “Esto no empezó ahora. Me cuenta una amiga que se habían encontrado en un hotel de Palermo el 30 de marzo”.

JOSEFINA POUSO FUE VINCULADA A RIAL EN EL PASADO. NINGUNO CONFIRMÓ QUE ESO SEA CIERTO.

Por su parte, Jorge Rial publicó en sus redes que había ido a ver a los Rolling Stones. Y, Josefina Pouso, publicó una foto en el restaurante donde la vieron junto a Jorge Rial. En la imagen había una copa y gente de fondo.

Qué dijo Josefina Pouso sobre su supuesto romance con Jorge Rial

“No voy a decir ni sí ni no”, dijo con sonrisa socarrona la periodista la periodista cuando en aquel entonces fue consultada sobre su relación con Rial.



Pouso aseguró que vivía su presente sentimental sin muchas vueltas y sin encasillarse. “Jorge está de vuelta, si algo me gusta de él es eso, estoy hinchada de los rebusques de los tipos, y Jorge o se va a enroscar con pavadas. No quiere ningún quilombo con nadie y yo tampoco”, dijo y agregó: “Yo mi divierto”.

Luego, habló sobre por qué tomó esta postura de ser tan relajada en sus relaciones amorosas. “La pasé como el culo porque a los 40 me separé del papá de mis hijas, estando embarazada, entonces ya está. Si me voy a enroscar lo voy a hacer con cosas que de verdad lo valgan. Están muy histéricos los tipos”, aseguró.

Quién es Josefina Pouso

Josefina Pouso, al igual que Jorge Rial, es modelo y periodista, tiene 44 años. Actualmente trabaja en “Intratables”, programa de América, pero tiempo atrás fue también panelista del programa “Duro de Domar”. Como el conductor, tiene dos hijas: Morena y Helena, de 8 y 4 años respectivamente.

En febrero del 2012, Pouzo tuvo un fuerte enfrentamiento con Rial que definió como lamentable su aparición mediática luego del fallecimiento de Jazmín De Grazia, y como si eso fuera poco, agregó: “La echaron de todos lados por inepta”.

Josefina Pouso es una de las mujeres que sorprendió al irrumpir en el mundo de la política en el año 2017, cuando intentó dar sus primeros pasos de la mano de “Pino” Solanas cuando se postuló para convertirse en Senadora por Proyecto Sur.