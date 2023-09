La foto hot de Ivana Nadal en París

La mediática subió contenido erótico a la plataforma con la que trabaja, y una de ellas la dejó en público.

Ivana Nadal es una de las famosas que comenzaron a vender contenido erótico para adultos hace bastante tiempo, y esta vez le tocó hacer una sesión de fotos en una casa abandonada.

A pesar de haberse ido de viaje por Europa, la mediática no dejó de subir sus sensuales fotos para sus seguidores en la plataforma DivasPlay. En esta ocasión, se fotografió de espaldas, haciendo topless y con una colaless diminuta de color negro.

Luego, ella sumó el enlace de su página donde sus seguidores pueden acceder a cualquier foto de alto voltaje en caso de pagar 15 dólares mensuales. “Qué hermoso verte por acá. Te prometo contenido nuevo todos los días y el chat disponible para pedirme lo que desees… todo se habla”, dice el mensaje en su perfil.

De qué vive Ivana Nadal en México

Ivana contó mediante su cuenta de Instagram que está feliz con su nueva vida, alejada de Argentina y los medios, y reveló que está construyendo una casa en México, con su propia empresa y junto a una amiga. “En México estamos construyendo una casa, nuestro primer proyecto de un desarrollo inmobiliario de una empresa que abrimos allá. Estamos muy emocionadas“, detalló.

“Lo estamos haciendo con arquitectos argentinos, lo que realmente es un placer porque nos entendemos. Hablamos de lo mismo, porque también son jóvenes y tienen una estética que coincide con lo que a nosotras nos gusta, que no es tan parecida a la que se puede encontrar en Tulum”, sumó. Y explicó: “Ofrecemos algo distinto. La casa está recontra avanzada, continúa la obra“.

LA CASA DE IVANA NADAL EN MÉXICO. (CAPTURA INSTAGRAM: @IVINADAL)

“Todo es cuestión de animarte, de confiar, de saber que cuando te tirás al vacío das lugar a que se pueda crear algo nuevo. Si yo me pongo a pensar, la realidad es que vendiendo un departamentito en la Argentina no me daban las cuentas para construir algo así”, reflexionó.

EL EMPRENDIMIENTO DE IVANA NADAL. (CAPTURA: INSTAGRAM)

“Uno, muchas veces, se deja llevar por los pensamientos que son limitantes, que te asustan y te dicen ‘¿y cómo vas a hacer?’. El cómo muchas veces no lo vas a saber, lo importante es que hay una fuerza mayor, que se le llama Dios, Universo o como quieras llamarle, que te guía y se encarga del cómo”, cerró muy espiritual la artista.

Actualmente, Ivana Nadal contó sobre la casa rodante que adquirió y se refirió a sus vacaciones: “Nuestro viaje en caravana lo programamos por 10 días, el lunes la vamos a devolver y nos vamos para Barcelona y después vamos a ir cambiando de países, todavía nos queda un mes de viaje, así que estamos súper emocionadas”. A su vez, la famosa continúa vendiendo material erótico para la plataforma DivasPlay.

Nota relacionada: