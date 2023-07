“La extorsión”: el thriller argentino que es el más visto en Latinoamérica

Guillermo Francella lidera este éxito de intriga y acción que se estrenó en la plataforma de streaming el pasado 19 de mayo

Desde su estreno hace más de un mes, la película La extorsión se convirtió en un éxito en HBO Max y ha conseguido cautivar a quienes ya han visto esta historia encabezada por Guillermo Francella, Andrea Frigerio y Pablo Rago. Este largometraje, en pocas semanas, ha logrado enganchar a la audiencia de la plataforma de streaming en Argentina y en toda la región latinoamericana tras su lanzamiento.

Según ha revelado el servicio de entretenimiento, el título se ha convertido en la producción original argentina más vista en su catálogo para Latinoamérica. Parece que la intriga, el misterio y la acción han traspasado fronteras y han conquistado los corazones de los amantes del cine.

Guillermo Francella protagoniza este thriller de suspenso de origen argentino. (Warner Bros.)

La historia se centra en Alejandro, un piloto aeronáutico con un secreto médico que podría arruinar su carrera. Los Servicios de Inteligencia descubren su condición y lo extorsionan, obligándolo a transportar unas valijas misteriosas de Buenos Aires a Madrid. Con la incertidumbre sobre el contenido enigmático de los paquetes, el protagonista se sumerge en un mundo de intriga y corrupción que pone en peligro su vida y la de sus seres queridos. Enfrentándose a situaciones desesperadas, luchará por sobrevivir mientras intenta escapar ileso de esta peligrosa odisea.

Francella, conocido por su habilidad para hacer reír a las audiencias, se roba las miradas con su carisma y versatilidad para múltiples géneros en la ficción. Su interpretación muestra al público una vez más por qué es uno de los actores más queridos y reconocidos de Argentina.

“La extorsión” es uno de los títulos más vistos de la plataforma en América Latina. (HBO Max)

El director, Martino Zaidelis, reconocido por su estilo para la comedia, se aventura en un territorio desconocido con este thriller oscuro. En una entrevista con Diario Hoy, Zaidelis compartió su motivación para hacer algo diferente. “Esta película nace antes que Re loca, que es mi trabajo anterior. La estábamos desarrollando en la productora y después de hacer Re loca, abrí un cajón que había en una oficina y pensé: ‘Este guion lo estábamos desarrollando y no lo consideramos’. Lo volví a leer y me di cuenta de que aquí había una gran película, de un género que me encanta”.

Con esta colaboración entre un director de comedia y un actor reconocido en el género, La extorsión promete una combinación única de intriga y misterio. Infobae tuvo la oportunidad de conversar con Guillermo Francella al finalizar el rodaje del film hace varios meses y el actor reveló su impresión sobre esta historia. “Me gustó muchísimo transitarla. Es un género en el que nunca había incursionado desde el punto de vista interpretativo. He hecho comedias, dramas e historias basadas en hechos reales. Pero esta película me gustó mucho, es un género bien escrito”, expresó el actor de Granizo.

Es una película dirigida por el director Martino Zaidelis. (Warner Bros.)

La extorsión está disponible a través del servicio de HBO Max.

Por Ariel León-Infobae