La emotiva canción que la hija de Esteban Bullrich le dedicó a su papá

Margarita, de 18 años, subió a sus redes sociales un video en el que canta un tema con un mensaje de esperanza. Según el último parte médico, el ex senador, diagnosticado con ELA, “está estable” y pudo “interactuar con sus familiares”.

Margarita, la hija del exsenador de Juntos por el Cambio, le dedicó una canción a su papá Esteban Bullrich, que fue diagnosticado hace más de un año con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Austral por un cuadro de neumonía desde la semana pasada.

En su cuenta de la red social Instagram, la joven de 18 años –que se hizo conocida públicamente al participar de La Voz Argentina– publicó un video de ella cantando “Al Despertar”, una canción de iglesia con un mensaje de esperanza.

Allí se la puede ver a Margarita en un sillón del living de su casa, tocando su guitarra criolla. “Por despertar en mí, el deseo de brindarme y cambiar mi dolor por tu amor”, entona Margarita.

Margarita Bullrich en La Voz Argentina

Cuando la joven se presentó meses atrás en el certamen de música, se pudo ver a Bullrich muy emocionado al presenciar su actuación. En la previa a la presentación, se conmovió cuando su hija contó que cantaban juntos: “Con mi papá cantábamos siempre. Esta primera actuación se la dedico a mi papá porque él me generó este amor por la música”, dijo ella.

Esteban Bullrich se emocionó en La Voz Argentina al ver cantar a su hija.

El estado de salud de Esteban Bullrich

El ex ministro de Educación por estas horas se encuentra “estable, con ventilación mecánica y en tratamiento por una neumonía” en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Austral.

De acuerdo al último parte médico del centro de salud, los médicos comenzaron a bajarle la sedación para ver la evolución de su cuadro y se detalló además que el referente de la oposición tiene “posibilidad de interacción con sus familiares”.

En el comunicado de la institución se informó también que “la familia agradece por tantas demostraciones de cariño y continúa pidiendo que los acompañen con sus oraciones” y agrega un mensaje de la esposa de Bullrich. “En nombre es Estaban que tanto ama a su país, y confiando en el amor de Dios, ofrecemos este momento a nuestra querida Argentina”.

Bullrich, de 53 años, informó públicamente en abril del 2021 que padece ELA. “Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor”, sentenció el senador meses atrás.