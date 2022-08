La dura infancia de Rodrigo Lussich

El conductor que se destaca en El Trece reveló sus secretos a corazón abierto.

En los últimos años, Rodrigo Lussich logró forjar en la TV abierta una figura como pocas. Divertido, sagaz y siempre informado, el periodista revolucionó la manera de brindar primicias de la farándula con diversión y muchas risas. Pero detrás de las cámaras, su historia es distinta.

El conductor de “Socios del Espectáculo” brindó una extensa entrevista a Infobae, donde se animó a abrir las puertas de su intimidad como pocas veces. A corazón abierto, Rodrigo Lussich reveló que su infancia fue atípica porque se crio entre las relaciones disfuncionales, los excesos y la cultura hippie de sus padres, que eran dos artistas.

os primeros años de vida forjaron a Rodrigo Lussich como una persona que busca las cosas convencionales, pero, a la vez, se analiza como pesimista y enroscado. “Soy difícil conmigo mismo. Duro, drástico, exigente, sentencioso y sufro por eso. Esa tendencia a engancharme con el padecimiento de cualquier tipo ha sido blanco recurrente en mi terapia. Creo que eso tiene que ver con el nomadismo de mis viejos, con ese modo de vida al que me empujaban y, por ende, con la ira y la rebeldía que se desataba cuando me sacaban de la caja de cristal que resultaba la casa de mis abuelos”, analizó el periodista.

Cuando apenas tenía 8 años, comenzó a trabajar como asistente de un mimo en una feria de Brasil y usaba ese dinero que ganaba para ahorrar y volver a vivir con sus abuelos. Los excesos de sus padres y el ambiente donde vivió hicieron que odiara con furia todo el entorno de las fiestas y del desenfreno.

En Parque Rodó, Uruguay, encontró la calma que necesitaba y a lo que el llama “el mundo que aspiraba como vida”. “Adoraba estar con ellos. Adoraba las sobremesas con tertulias musicales. Las novelas con mi abuela. En fin, ese espíritu de juego permanente que encontraba ahí y que, hasta al día de hoy, imprimo en todo lo que hago. Ese espíritu que, en definitiva, me devuelve siempre a ese momento tan lindo de mi vida, permitiéndome seguir siendo yo mismo”, señala.

Su plan de familia

Hace apenas unas semanas, la figura de El Trece contó en “Socios del Espectáculo” su idea de formar una familia, aunque en verdad ahora la ve lejana, porque se separó de su novio, Juan Pablo Kildoff. “Creo que nos quedamos a mitad de camino en un montón de proyectos iniciales que nacieron potentes y se desinflaron por la vida, por la pandemia y por la falta de valentía, al menos de mi parte, para asumir ciertos compromisos”, reflexionó.

En ciertos pasajes de la extensa entrevista brindada a Infobae, Lussich atribuye su presente de incertidumbre amorosa a su afán por disfrutar del trabajo que tanto le costó. “Finalmente logré hacer televisión del modo en el que me gusta, eso me metió en una vorágine de entrega extrema, de determinación, de crecimiento, y toda mi libido corrió el foco. La gente de este medio entenderá a lo que me refiero. El polvo de hacer televisión a mí me engolosina”, definió.