La confesión de Messi sobre el rol clave de De Paul para integrarlo al grupo joven en la Selección Argentina

El capitán del combinado nacional explicó cómo el hombre del Atlético de Madrid lo ayudó a integrarse con sus nuevos compañeros

En el marco de la serie “Llave a la Eternidad”, la TV Pública decidió lanzar un nuevo anticipo sobre la nota que tendrá a Lionel Messi, capitán y principal referente de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022, como gran protagonista. La versión completa se podrá ver este martes, a las 22.30.

En este fragmento difundido por las redes sociales, la flamante incorporación del Inter Miami de la MLS develó el rol clave que tuvo Rodrigo De Paul para que la Pulga se integre a la perfección dentro del nuevo grupo que había conformado Lionel Scaloni. Tras lo acontecido en Rusia 2018, el joven entrenador tomó las riendas del combinado nacional y optó por llevar adelante una renovación dentro del plantel.

“Le agradecería por ser quién es conmigo”, soltó el hombre del Atlético de Madrid en un video; mientras que la respuesta de la Pulga fue categórica: “Me ayudó mucho a integrarme en ese grupo, que era lo que tenía que hacer yo en ese momento. Yo integrarme a ellos, porque eran todos chicos nuevos”.

En otra parte del video aparece Ángel Di María, su ladero de mil batallas tanto en la selección argentina como en el año que compartieron plantel en Paris Saint Germain. Justamente por ese lado fue su consulta: “Si este último año que estuvo solo en París se hizo algún asado en esa terrible parrilla que se hizo”. Con timidez, el ex Barcelona contestó: “Creo que sí, uno o dos hice en esa época que estuve solo. No me quedó otra”.

Lionel Messi se refirió a su desembarco al Inter Miami

“Ver la foto del obelisco desde arriba con la cantidad de gente que había era una foto histórica”, rememoró Lionel Messi sobre los impactantes festejos que se llevaron a cabo en el epicentro del país tras vencer a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. “Pase lo que pase en el camino siempre hay que intentarlo, ojalá sea un poco ese el mensaje más que el recuerdo para la nueva generación, esa que tanto me sigue”, concluyó.

En el primer anticipo difundido por la TV Pública, el 10, al repasar su travesía por Medio Oriente, soltó una frase que generará revuelo: “Lo disfruté mucho, como no me había pasado antes. Sabía que podía ser el último mundial. Siendo sinceros, si no era campeón del mundo no estaría más en la Selección. Hoy siendo campeón del mundo no puedo dejar la selección, y tengo que disfrutar de todo esto. Era como que lo disfrutaba y tenía una tranquilidad y confianza enorme en el grupo”.

“Llorar no, pero sufro muchísimo. Tuve momentos durísimos. Siempre tenía el deseo de conseguir algo con la selección. Tenía en mi cabeza que lo iba a lograr. Y que si no era así, lo tenía que internar. No podía ser que había ganado todo a nivel clubes y que si no lo hacía con la selección me faltaba algo”, esbozó la Pulga sobre los sinsabores que le dejaron las derrotas contra Alemania en Brasil 2014 y las dos Copas América versus Chile.

Lionel Messi actualmente atraviesa un merecido descanso antes de iniciar una nueva etapa en su vida en el fútbol de los Estados Unidos. Tras dos temporadas en Francia, el deportista de 36 años decidió aceptar el desafío de vestir la camiseta del Inter Miami de la MLS. Antes de viajar y sumarse a la franquicia que tiene a David Beckham como uno de sus principales inversores, viajó junto a su familia a las Bahamas.

