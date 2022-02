La confesión de Celeste Muriega sobre Christian Sancho: “Al principio no me daba bola”

Después de varios rumores que los vincularan sentimentalmente, la pareja confirmó el romance; se conocieron gracias a la obra de teatro “Sex”. Mirá el video.

Celeste Muriega y Christian Sancho son una de las parejas del verano. Se conocieron gracias a la obra de teatro Sex, de José María Muscari, y confirmaron su relación hace algunas semanas. En una entrevista reciente, la modelo reveló cómo fueron los inicios de este romance, para muchos, inesperado.

“¿Estás enamorada?”, le consultó la cronista de Implacables (El Nueve) a la salida de una función. “Estamos en proceso, se podría decir así”, sostuvo Muriega como para sacarse el problema de encima.

Acto seguido, detalló: “Es el momento en que uno empieza a conocer más a la persona. La verdad es que compartí mucho con él a nivel laboral y ahora nos estamos dando ese lugar de ir a comer, al boliche, ir a nuestras casas”.

La periodista volvió a insistir con la pregunta y le dijo que Sancho sí se animó a hablar de amor. Incluso hizo un tierno posteo en Instagram por San Valentín. “Nos estamos conociendo”, remarcó la modelo. “A mí me parece una excelente persona, sino claramente no le destinaría el tiempo que le estoy destinando a conocerlo”, expresó para referirse a su novio.

Consultada sobre cómo arrancó el romance, Muriega aseguró que al principio Sancho no le prestaba demasiada atención. “No me daba bola”, reconoció entre risas. A su vez, relató cómo evolucionó su historia. “Había terminado de hacer una función, él había venido a verla porque le habían ofrecido hacer la temporada de verano. Hice la función y como cada vez que hay un colega, siempre bajo y me quedé saludando”, señaló.

Sobre ese momento en que se vieron, recordó: “Lo saludé de buena onda”. Pero, la respuesta no quedó allí. “Obvio, es una bomba. Por lo visual, sí, me gustaba, pero no había entablado una conversación como para decirte sí, me encantaba. Fue más en tono amigable”, aseguró. Sin embargo, conforme pasó el tiempo los ensayos y las charlas inclinaron la balanza y llegó la primera cita.

“Después él como que hizo la misma estrategia, cuando terminamos de hacer la primera función, el estreno, me dice ‘¿vamos a tomar un helado?’”, relató. Rápida de reflejos, la cronista le preguntó cuándo llegó el primer beso y la modelo aseguró que tuvieron que pasar “tres o cuatro salidas más”.

“¿Ayudó la sensualidad del espectáculo?”, le preguntó en referencia al contenido de alto voltaje que tiene la obra de teatro. Allí, Celeste aclaró: “Lo nuestro va por todos lados. Porque uno por ahí piensa, bueno, porque pasa en Sex, lo nuestro es solo sexual. Y no, pasa por otro lado también”.También habló sobre el hijo de Sancho, Gael, fruto de la relación del actor con Vanesa Schual. Aunque todavía no lo conoció, dijo que sí lo hizo por fotos. “Cuando fuimos a Carlos Paz, que lo acompañé, él siempre se toma su tiempo como para poder estar con él”, indicó.