La China Suárez sorprendió a Rusherking con un pasacalles: “¿Ya te puedo decir que te amo?”

A pesar de que se encuentra en Qatar, la actriz se las ingenió para darle un tierno regalo a su novio. Él agradeció el gesto y reveló que le sirvió para dejar atrás un mal día.

El noviazgo de Eugenia la China Suárez y Rusherking marcha viento en popa. Ya no solo se declaran su amor a través de las redes sociales, la actriz quiere gritarlo a los cuatro vientos y este lunes sorprendió al músico con un pasacalles.

“Hoy tenía un mal día y me lo cambiaste en un segundo. Qué hermosa sorpresa. Sos lo más lindo que existe. Yo también te amo muchísimo mi amor”, escribió el artista en una historia de Instagram musicalizada con “Perfecta”, el tema que le dedicó a la actriz.

Acto seguido, mostró el cartel repleto de corazones rojos donde se lee: “De ti nada me separa. ¿Ya te puedo decir que te amo? Chinita”.

La China Suárez y Rusherking, románticos en redes sociales. (Foto: Instagram /rusherking /sangrejaponesa)

La China compartió la historia en cuestión y expresó: “Estoy muerta por vos desde el primer día. Es para que te quede bien clarito”.

Desde hace días, la actriz se encuentra en Qatar cumpliendo con una serie de compromisos laborales. En la noche del domingo, Rusherking había realizado un posteo con una cartita de la actriz dando cuenta de lo que la extraña. “¡Te quiero mucho! Gracias por ser tan bueno. (No te asustes, no te estoy pidiendo casamiento. Es para que cada vez que lo veas te acuerdes de mí)”, se leía.

Rusherking extraña a la China Suárez que se encuentra en Qatar por trabajo. (Foto: Captura /rusherking)

La China Suárez contó detalles sobre la noche en la que conoció a Rusherking: “Al principio no hubo onda”

Semanas atrás, la China Suárez visitó La peña de Morfi (Telefe) y, en confianza con Jey Mammon, dio a conocer cómo fue la primera vez que vio a Rusherking, su actual pareja. “Me dijo que había sido muy mala onda”, contó la actriz entre risas sobre el primer mensaje que recibió del músico.

Todo comenzó porque el conductor le dijo que la vio besándose con el músico en la entrega de los Martin Fierro. “Yo me llevé un Martín Fierro y vos te llevaste a Rusherking”, expresó picante. A lo que la China Suárez respondió: “Y yo gané, obvio”.

(Foto: Instagram /sangrejaponesa)

Para seguir el hilo, contó cómo se habían conocido previo a ese evento en el que los vieron a los besos. “Yo no lo conocía personalmente, no estaba en mi radar. Nunca en mi vida estuve con alguien más chico. Tenía mucho prejuicio de eso. Tenía ese miedo sobre de qué iba a hablar, está esa teoría de que los hombres son más inmaduros”, empezó a contar.

“Cuando lo vi me sorprendió muchísimo. Primero porque lo vi muy alto y me encantó. Pero no nos dimos bola esa noche. Teníamos un amigo cupido de su lado y a otro cupido de mi parte. Al principio no hubo onda”, confesó la China. Luego de ese primer encuentro, empezaron a escribirse: “Creo que me dijo que había sido muy mala onda. Me lo dijo bien. A veces vuelvo a leer toda la conversación con él, eso es muy de pisciana. Yo no borro nada y me pongo nostálgica”, agregó.

La China Suárez y Rusherking llevan cinco meses de amor y se muestran más enamorados que nunca. (Foto: Instagram /rusherking)

Al preguntarle qué fue lo que más le atrapó de Rusherking, la China respondió: “Es humilde, es bueno, tiene un corazón de los que ya no encontrás. Es puro, no está contaminado. Es buen amigo, buen hijo. Viene más livianito, sin tanto prejuicio y así vienen las nuevas generaciones. A mí me enseña muchísimo y sobre todo me da paz. Tiene que ver con el momento de mi vida en el que me encuentro, estoy más grande y más tranquila”.

También, contó sobre la posibilidad de tener hijos en un futuro con Rusherking: “La verdad nunca hablamos de tener hijos. No soy muy de proyectar y hablar a futuro. Me encanta lo que estamos viviendo y somos muy felices ahora”.