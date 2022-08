L-Gante se separó de Tamara Báez y se conocieron los detalles de la polémica ruptura

El cantante y la madre de su hija, Jamaica, estarían pasando por una fuerte crisis que devino en ruptura.

Estefi Berardi reveló en LAM que L-Gante y Tamara Báez se separaron tras varios idas y vueltas entre la pareja y contó que el cantante no volvió a dormir a la casa que tienen en común.

“¿Separación confirmada?”, le preguntó Ángel de Brito y la panelista explicó: “Sí, igual ellos van y vienen porque tienen muchas discusiones, esto él lo ha contado en algunas notas”.

“Pero definitivamente la información que me llega es que ayer él no volvió a la casa a dormir. Ella un poco a través de sus redes daba pistas de esto que a mí me había llegado”, sumó sobre la ruptura.

Al final, Estefi detalló: “Hoy te digo que están separados, no sé si se volverán a arreglar como ya pasó en su momento. Él se juntó a cenar con Marcelo y estaba la mamá de L-Gante pero no Tamara”.

EL MOTIVO POR EL QUE L-GANTE Y TAMARA BÁEZ SE HABRÍAN SEPARADO

Estefi Berardi reveló en el programa de América que L-Gante y Tamara Báez están separados y habló de uno de los posibles motivos de la ruptura.

“Discute mucho con Tamara, van y vienen y yo no sé si está situación de Ana Devin que le tiró onda fue motivo de discusión”, analizó la panelista en LAM.