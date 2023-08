Julieta Prandi reveló cómo inicio su relación con Emanuel Ortega

La modelo confesó inéditos detalles sobre cómo se conoció con el cantante.

Julieta Prandi conoció a Emanuel Ortega mientras se encontraba intentando reconstruir su vida económica y familiar tras su ruptura con Claudio Contardi, que desencadenó un juicio oral por la cuota alimentaria. En él, la actriz encontró un vínculo más sano y fuerte, sin embargo, recién hoy decidió revelar los detalles de cómo se conocieron con el cantante y cómo fue su historia de amor.

Prandi participó en “A la Barbarossa” y compartió al aire: “Ayer cumplimos tres años juntos. Me voy a Cuba de vacaciones, y aparece en Instagram un mensaje de él, no nos conocíamos en persona, no teníamos gente en común. Vio una foto mía, y así de pronto empezamos a hablar, y la charla empezó a fluir mucho, y empezamos a hablar todos los días“.

JULIETA PRANDI JUNTO A EMANUEL ORTEGA.

Además, la actriz dio más detalles de cómo comenzó su relación: “Yo estaba en Buenos Aires, él en Miami y se cierra todo por la pandemia. Él llega en el 2020, y estábamos hace dos meses mensajeandonos, y hablando todos los días. Hasta ese momento no habíamos hecho videollamada porque yo quería hacer un encuentro ‘ojos con ojos, y miradas con miradas’. El encuentro fue en la madrugada del 13 de agosto, en el departamento de él. Ahora ya vivimos juntos en otro lado“.

Por último, Julieta Prandi confesó lo nerviosa que estaba antes de conocer a Emanuel Ortega: “El día que nos conocimos estuve muy nerviosa porque no sabía a qué hora llegaba el vuelo, me cambié 23 veces de ropa, ensayé lo que se te pueda ocurrir. No me compré ropa para ese fin de semana, pero casi y ese primer fin de semana ya me quedé con él. Y cuando nos conocimos en persona, la sensación era que de alguna manera nos conocíamos, porque estuvimos tanto tiempo hablando, casi como a la antigua cuando te escribías por carta“.

¿Qué dijo Julieta Prandi sobre su separación con Claudio Contardi?

En diálogo con “Socios del Espectáculo“, la actriz realizó una declaración que preocupo a sus fanáticos: “Me fui de mi casa amenazada de muerte“, de esa forma dejó en evidencia la violencia a la que la sometía Claudio Contardi para que no lo deje.

Por último, Julieta Prandi explicó su anhelo de ponerle punto final a esto: “Yo necesito que esto se termine porque quiero cerrar este capítulo en mi vida. Yo soy mucho más que esto que me pasó. Esto es una desgracia que le ha pasado a muchas mujeres“.