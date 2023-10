Juliana Díaz fulminó a Camila Lattanzio tras las acusaciones de un trío

Juliana Díaz arremetió contra Camila Lattanzio tras la revelación de una supuesta propuesta de trío con Maxi Guidici.

Juliana Díaz y Camila Lattanzio se enfrentaron en un intercambio lleno de acusaciones y tensión. Hace tan solo unos días, luego del escándalo de Maxi Guidici, se dio a conocer que el exhermanito habría coqueteado con su compañera de reality. Sin embargo, la cantante negó haber tenido un amorío con la expareja de Juliana.

Asimismo, tras la revelación de esta polémica, Camila Lattanzio fue señalada como la tercera en discordia entre la relación de los exparticipantes de Gran Hermano. A partir de esto, Maxi Guidici atacó a la artista a través de mensajes en Instagram, donde la acusó de mentirosa. “¿Qué hiciste? Sos de lo peor. Me mataste la vida. Ojalá tengas lo que mereces”, arremetió Guidici.

El fuerte cruce entre Juliana Díaz y Camila Lattanzio

La disputa comenzó con Camila Lattanzio afirmando que Juliana Díaz y Maxi Guidici le habían propuesto hacer un trío. Además, aseguró incluso tener evidencia en diversos audios que respaldaban sus afirmaciones. Asimismo, “Tini” negó estas declaraciones y reveló que se sintió traicionada por Camila. También, dijo que la discordia no era por los mensajes, sino en la manera en que la artista había manejado la situación y el hecho de haberlo involucrado a los medios en un momento crítico.

“El problema no es que Maxi le haya tirado los perros. El problema es que ella dice que yo se lo conté a los medios, cuando fui la primera persona que le dijo ‘por favor, negalo’. Fue después del intento de suicidio de Maxi. Con Cami teníamos la mejor, nos tratábamos de amigas. Ella vino a contarme lo de Maxi y me dijo ‘no te lo conté antes porque… Una amiga, apenas pasa, viene y te lo cuenta”, expresó Juliana.

Al mismo tiempo, Camila insistió en que Maxi Guidici le había hecho la propuesta en un asado, mientras que Juliana Díaz negaba cualquier interacción. “Me tiró el comentario del trío pero vos me lo habías tirado antes en el cumpleaños de Mora”, aseguró la cantante.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Juliana Díaz manifestó que Camila Lattanzio no le atraía en absoluto. “Nunca tendría un trío con vos. No tergiverses las cosas. No me gustás, perdón que te lo diga. No me atraés ni un poquito“, escupió crudamente la exhermanita.