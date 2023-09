La modelo fue a cenar a un reconocido restaurante de Palermo con Inés y Pilar Jiménez y sus audaces apuestas de moda no pasaron desapercibidas.

La moda sin dudas corre por las venas de Sofía “Jujuy” Jiménez. La modelo, que es una fashionista consagrada en el medio, fue a un evento nocturno con sus hermanas, Inés y Pilar, y demostró que el estilo es de familia. Jugadas por igual, las tres llevaron catsuits negros ajustados al cuerpo y mostraron mucha piel.

Para cenar en un reconocido restaurante de Palermo, donde Francisco Tinelli brilló como DJ, el trío no escatimó en audacia. ¿Los detalles? Sofía “Jujuy” eligió un modelostrapless escotadísimo con mangas largas con terminación en guantes estilo mitón.

Sofía “Jujuy” Jiménez y sus dos hermanas se vistieron de catsuit para cenar en un restaurant de Palermo. (Foto: Instagram/@sofijuok)

Sofía “Jujuy” Jiménez posó con un osado catsuit. (Foto: Instagram/@sofijuok)

En la misma sintonía, su hermana Inés llevó un diseño de escote en pico, aberturas en los laterales del vientre y espalda abierta que combinó con botas de caña alta confeccionadas en denim celeste. Por último, Pilar las acompañó con un modelo de cuello halter con un recorte extremo en el vientre y guantes de un solo dedo.

Los looks a juego de Jujuy, Inés y Pilar Jiménez. (Foto: Grupo Mass)

Las tres, además, coincidieron en el beauty look: llevaron el pelo suelto y maquillaje con foco en la mirada, con delineado negro intenso, que completaron con bronzer y rubor. Más allá de desplegar estilo para las fotos y videos que compartieron en redes, la mediática les dedico un tierno mensaje a sus hermanas: “LAS JIMENEZ o LAS JUJUYS. Mis hermanas que tanto amo, Dios… De verdad me pregunto, ¿que sería de mi life sin uds? definitivamente no podría, las amo con mi alma entera”.

Sofía “Jujuy” Jiménez combinó su look con el de sus hermanas, Inés y Pilar. (Foto: Instagram/@sofijuok)

Enteriza verde y bikini Barbiecore: los últimos trajes de baño de Sofía “Jujuy”

La influencer no pierde la oportunidad de fotografiarse en traje de baño, sin importar la época o el clima. Algunos días atrás, al borde de la pileta del Hilton de Pilar, posó con un modelo enterizo verde esmeralda con escote en V al infinito y bombacha colaless ultracavada. ¿El detalle? Arandelas de carey en en los breteles.

Sofía “Jujuy” Jiménez deslumbró en las redes sociales. (Foto: Instagram/@sofijuok).

Anteriormente, desde Tilcara, Jujuy, desafió el frío con una microbikini fucsia estilo Barbiecore que usó con los breteles bajos. “Hola Tilcara, te amo”, comentó en el video que compartió en Instagram, donde se la ve mostró bajando por unas escaleras hasta llegar a la pileta. Con total actitud y sensualidad, se sacó la bata que llevaba puesta para lucir su trabajada figura.

