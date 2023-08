Jorge Taiana: “Involucrar a los militares en cuestiones de seguridad interior nunca terminó bien”

El ministro de Defensa afirmó que “Argentina necesita Fuerzas Armadas para defender su soberanía, territorialidad, recursos y la libertad” de sus habitantes, rechazó la iniciativa impulsada por algunos sectores de la oposición y aseguró que la relación de la civilidad con sus miembros “mejoró mucho en los últimos años”.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, afirmó hoy que “Argentina necesita Fuerzas Armadas para defender su soberanía, su territorialidad, sus recursos y la libertad” de sus habitantes, rechazó la iniciativa impulsada por algunos sectores de la oposición de involucrar a los militares en cuestiones de seguridad interior y aseguró que la relación de la civilidad con los integrantes de las instituciones castrenses “mejoró mucho en los últimos años”.

“Argentina, por su vastedad geográfica, necesita contar con Fuerzas Armadas que sean capaces de defender su soberanía, su territorio, sus recursos y la libertad de sus ciudadanos. La experiencia de involucrar a los militares en cuestiones de seguridad interior nunca terminó bien. Los efectivos quedan contaminados con el accionar delictivo. Es algo además que los propios uniformados rechazan”, señaló Taiana en declaraciones a Radio Nacional.

En una edición del ciclo “Entrevista Federal”, que contó con la participación de periodistas de varias de las emisoras que la radio pública tiene en distintos puntos del país y de Télam, el ministro destacó la relación que actualmente existe entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas a 40 años de la recuperación de la democracia, y como prueba de ello, ponderó además el crecimiento de la participación femenina en las instituciones castrenses.

“Hoy por hoy podemos afirmar que la totalidad de los efectivos que integran las Fuerzas Armadas sean formado en democracia y eso mejoró la relación de los militares con la civilidad. La incorporación de las mujeres a las filas de las instituciones castrenses se incrementó mucho y en la actualidad tenemos el 27 por ciento de personal femenino en las tres armas”, remarcó el funcionario.

Taiana defendió también la política de jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas que sigue el Gobierno nacional, al afirmar que se completará “a principios del año que viene” y aseguró que la intención del Ejecutivo es que los militares tengan “sueldos dignos y también buenos retiros”.

“Vamos a terminar de jerarquizar salarialmente a las Fuerzas Armadas a principios de este año. Queremos militares con salarios dignos y que perciban buenos haberes al momento de sus retiros. Los integrantes de las tres armas deben ganar más que los uniformados de las fuerzas de seguridad”, agregó.

El ministro ponderó además el proyecto de reforma de la ley de personal de las Fuerzas Armadas propuesta por el Gobierno nacional, y recordó que la actual normativa es de 1971, cuando gobernaba el dictador Alejandro Agustín Lanusse.

“Hubo algunas cosas que se dijeron sobre ese proyecto que son falsas. Se indició que íbamos a eliminar la junta de calificaciones y que el Presidente iba a estar en condiciones de ascender a un sargento al grado de general porque nuestra idea es hacer Fuerzas Armadas ‘Chavistas’. Eso es falso. Tenemos que adaptar esta ley de personal a los tiempos actuales. La ley permite el ascenso de escalafón en algunos casos, pero no en todos”, aseguró.

El ministro aseveró además que uno de los objetivos de su gestión es incorporar aviones de combates cazas bombarderos, y aseguró que existen gestiones en ese sentido con países como China y Dinamarca.

“Gran Bretaña nos bloqueó la posibilidad de incorporar aviones de Suecia y Corea del Sur. Iniciamos entonces gestiones con China, para adquirir aviones en ese país, que no son los aparatos que se elaboran en conjunto con Pakistán. También analizamos sumar aviones F-16 de Dinamarca, pero las tratativas se complicaron porque ese país envió varios de esos aviones, de fabricación estadounidense, a Ucrania. Tenemos que analizar en ese caso el tema de los sistemas de armas. No nos olvidemos que en 1997, el gobierno de Carlos Menem compró 40 Skyhawk a ese país y nos enviaron nada más que dos misiles. Eso no nos puede volver a suceder”, subrayó.

En materia aeronáutica, Taiana se refirió al trabajo que se desarrolla en la Fábrica Fadea de Córdoba, y aseguró que además de continuar con la fabricación y modernización del avión Pampa, se avanza en el diseño de la aeronave Malvinas 100 y se proyecta recuperar el avión Pucará para tareas de vigilancia y control.

Tras el hundimiento del submarino ARA San Juan, Argentina perdió capacidad defensiva en su flota naval y aseguró que por sus características “bicontinentales y bioceánicas”, el país necesita tener un sumergible para defender su litoral marítimo.

“Es algo que necesitamos por las dimensiones de nuestros mares y la proyección que tenemos sobre ellos. Estamos en tratativas con empresas de Francia y Alemania para volver a contar con un submarino”, afirmó.

Además, el titular de la cartera de Defensa confirmó que se proyecta instalar en la provincia de Tierra del Fuego una base del Ejército que se encontrará cerca de la localidad de Tolhuin y destacó la recuperación de la Brigada Aérea que funciona en Río Gallegos.

“Argentina tiene que afirmar su presencia en la Antártida y defender su prestigio como uno de los primeros países que se estableció en ese continente. Estamos trabajando para consolidar nuestra base permanente en Petrel y en otros lugares”, aseguró.

Taiana recalcó que el carácter de la política de defensa de Argentina “tiene que ser disuasiva y defensiva” en el marco de una región que es “una zona de pacífica, pero con muchas desigualdades”.

“La semana pasada realizamos un ejercicio en conjunto con Brasil en la provincia de Corrientes que arrojó muy buenos resultados. Tenemos que avanzar por ese camino, el de la integración que se tiene que reflejar también en la defensa”, subrayó.

El ministro confirmó que se proyecta en Tierra del Fuego una base que se encontrará próxima a Tolhuin. / Foto: Pepe Mateos