Jorge Rial habló de su vínculo con Josefina Pouso

El conductor rompió el silencio en su regreso a la Argentina tras pasar unas vacaciones en Europa.Mirá el video.

Jorge Rial regresó a la Argentina luego de haberse tomado unas vacaciones en España. En el país europeo, al conductor de Radio 10 y C5N se lo relacionó con su colega, Josefina Pouso. M

Por eso, apenas se bajó del avión en el aeropuerto de Ezeiza, fue abordado por un móvil de Intrusos y consultado sobre el vínculo con la expanelista de Intratables. “Nos encontramos allá, fuimos a ver a los Stones. Después fuimos a una cena con la gente de la televisión española”, explicó mientras llevaba sus valijas por los pasillos. Cuando le preguntaron sobre su ex, Romina Pereiro, Rial aclaró de manera contundente: “Lo que pasa entre Romina y yo, es nuestro”.

Un día antes, Josefina también había hablado de Jorge en Ezeiza. “Lo estoy conociendo”, aseguró al programa Intrusos. Además señaló que “pasó buenos momentos” en este viaje y que tuvieron “buenas charlas” con el conductor. Incluso, detalló que él se dio cuenta rápidamente cuando una mujer les sacaba fotos mientras ellos disfrutaban de una cena en un restaurante madrileño. Jorge Rial y Josefina Pouso en un bar de Madrid

Al respecto, Jorge manifestó: “Sí, la vi, era una chica que exageraba, se abrazaba con el tipo, lo mandaba al tipo a la barra. Estábamos ahí y éramos cuatro, era una foto grande”. Luego, aprovechó para hacer una aclaración de su estado civil e hizo un chiste: “Estoy solo, voy a seguir solo, si me ven a un paso de casarme o de convivir, pido que me den un tiro en la rodilla”.

“Con Josefina salimos un par de veces acá a partir de marzo. Uno conoce mucha gente, he conocido a mucha gente en estos meses. Yo tenía este viaje programado y a la mierda. Coincidió que ella tenía un viaje en Barcelona y nada más. No viajó conmigo, no le pagué el pasaje”, afirmó el periodista y agregó que no le molestó que le sacaran una foto en España.

Luego, manifestó: “Le pregunté a ella si quería venir a ver a los Stones y fuimos a la cena. Después ella siguió con lo suyo y yo con lo mío. No estoy en plan de ponerme en pareja. Josefina es una amiga, como hay otros amigos y amigas. A algunas las vieron y a otras no, punto”.

Cabe recordar que a principios de marzo, Rial confirmó su separación de Romina Pereiro en Argenzuela, su programa de Radio 10. “Quiero hablar de un tema absolutamente personal y va a ser la única vez que hable. Mucho se está hablando de mi separación, y la verdad, son temas que afectan, hay toda una familia atrás. Lo que tengo para decir, y lamentablemente es así, efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como fue el anterior, donde la pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno”, comenzó diciendo.

Y agregó: “La peleamos muchísimo. Estamos separados hace mucho, ahora se enteran porque es imposible, soy un tipo público. Como hay cierto acoso, sobre todo hacia Romina, lo digo para que la dejen en paz. Romina y yo somos familia y lo vamos a ser toda la vida. Sus hijas son mis hijas. Hoy parece definitivo, pero no lo sé. Hoy es esto y hay que asumirlo”.