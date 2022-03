Jorge Rial habló de la Niña Loly y rompió el mito sobre su separación

El periodista se refirió al final de su relación con la modelo cordobesa.

Jorge Rial habló en medio de su separación con Romina Pereiro y terminó con un mito sobre su separación con la Niña Loly.

Desde que terminó su vínculo con la modelo, ella decidió alejarse de los medios y se instaló en Miami donde mantiene su vida privada en la más absoluta reserva. Pero este “exilio” generó comentarios y muchos apuntan en que fue Jorge Rial quien habría generado que Niña Loly se le cierren puertas en el país.

JORGE RIAL HABLÓ DE LA NIÑA LOLY Y ROMPIÓ UN MITO SOBRE SU SEPARACIÓN

Pero fue el ex representante de modelos, Leandro Rud, quien rompió con ese mito en una entrevista con Jorge Rial. “Quiero contar algo que pasó hace mucho para toda la gente que nos está mirando y quiero decírselo a él personalmente. El día que Jorge se separa de su ex, de Loly que era modelo de mi agencia en ese momento”, dijo el ex representante.

“Jorge me llamó y me dijo ‘Lean, te pido por favor que le des todo el trabajo que puedas a Loly, porque si no me van a echar la culpa a mí’”, agregó.

En ese momento, Rial metió su bocadillo y añadió: “Te agradezco, te agradezco porque siempre está ese mito. Está bien y no hacía falta tampoco porque vos y yo sabemos la verdad, ya está”, siguió.