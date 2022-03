Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro

El periodista anunció formalmente su divorcio de la nutricionista. Enterate de más en la nota.



Jorge Rial confirmó su separación con Romina Pereiro en su programa de radio “Argenzuela” (Radio 10) y contó los motivos de la ruptura.

El periodista inició el comunicado con un tono de voz bajo y expresó con tristeza: “Mucho se está hablando de mi separación… Son temas que afectan. Efectivamente estamos separados con Romi, fue una decisión tomada por los dos“

De igual manera, Jorge Rial contó cuáles fueron los motivos por los que actualmente el divorcio parece la mejor opción: “A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año tan difícil como fue el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente. Uno se cree fuerte y no les, me pegó de lleno y obviamente entre la pandemia, mis dudas profesionales, entré en una crisis ya antes de la pandemia, y esas cosas obviamente afectan a una pareja”

Por otro lado, Jorge Rial confirmó que hubo varios intentos de recuperar la pareja, pero estos llegaron a su final hace meses: “La peleamos muchísimo y no estamos separados desde hace poco, es desde hace un tiempo, ahora se enteran porque soy un tipo público“; además pidió que los medios dejen de buscar la palabra de su ahora exesposa: “La verdad que decirlo públicamente es una cagada porque son temas privados y uno no tendría que andar diciéndolo, pero como hay cierto acoso sobre Romina, lo digo públicamente para que la dejen en paz, a Romina, a su familia, a mi familia, porque son mi familia y vamos a seguir siendo familia toda la vida, sus hijas son mis hijas“.

JORGE RIAL Y ROMINA PEREIRO.

Sobre si este es verdaderamente el fin de su matrimonio con Pereiro, el conductor manifestó: “Hoy parece definitivo, no lo sé… Es esto hoy y hay que asumirlo, es doloroso y la estamos pasando mal. A mí me cuesta, hay veces que no quiero venir a laburar. Aparecen en la casa cronistas y todo. La verdad que lo único que les pido es esto, acá el tipo público soy yo, si quieren saber algo soy yo, el que va a parar los penales soy yo, con el que se tienen que meter es conmigo, ni con Romina, ni con las nenas“.

Jorge Rial desmintió que un romance con una periodista de C5N haya sido el motivo de su separación con Romina Pereiro

El exconductor de “Intrusos” aseguró que es falso el rumor que lo vincula sentimentalmente con una colega del canal donde comenzará a trabajar dentro de muy poco: “No hay terceras, no busquen a nadie, les pido por favor. Si hay algo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien; es más, me estoy acostumbrando con la soledad, me estoy llevando quiero decirles. Hemos hecho un pacto: la soledad no se mete, no se me mete en los huesos, no se me mete en el alma está ahí y yo no le pido demasiado. Tengo una buena relación con la soledad”.

Rial desmintió categóricamente estar con una nueva persona: “Especulan que estoy saliendo con una periodista de C5N. Yo a C5N entré dos veces y fui a arreglar mi contrato, todavía no fui ni siquiera a laburar, es más… Me pierdo, no sé dónde están las cosas, no sé ni quién es“; mientras que afirmó que tiene una gran nostalgia por todo lo que tuvo junto a Romina: “¿Extraño? Claro que extraño a mi familia, extraño mi casa. Quiero decir esto para que ya no especulen más, sí, estamos separados con absoluto dolor. Seguimos siendo familia, lo único es que cada uno hoy vive en lugares distintos”.

“A Romina déjenla en paz, no tiene nada para decir… Estamos viviendo el duelo ya desde hace unos meses. No se gasten, ya está, para mí es doloroso decir esto, pero hay que decirlo… Yo soy el público, yo soy el mediático. Romina es una nutricionista que labura, que además es una gran mujer, viví momento felices con ella, gran madre, gran tipa, gran amiga y la está pasando mal por todo lo que se dice“.

El periodista finalizó su anuncio con un categórico pedido a la prensa: “(Lo que estamos viviendo) Es algo normal, lamentablemente, después del último año (de pandemia) ¿Por qué se creen que me fui de la televisión? ¿Porque estaba loco? Porque (el año) me rompió… Yo no tenía ganas de seguir laburando. Conmigo vengan y veremos cómo lo manejamos, saben quién soy, saben cómo me manejo, si quieren venir por el monstruo, vengan, pero a Romi déjenla en paz“.