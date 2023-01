Herrera Ahuad y Cabandié encabezaron la apertura al público del Parque Federal Campo San Juan

La Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan en Santa Ana abrió oficialmente sus puertas a visitantes luego de una ceremonia encabezada por el Gobernador y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié.

Se realizó la apertura oficial al público de la Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan. El gobernador Oscar Herrera Ahuad encabezó el acto, en el casco histórico del predio, en el que también estuvo presente el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. De esta manera, se habilitó el ingreso a los visitantes a un área protegida, administrada en conjunto con Nación, que conserva más de 5 mil hectáreas de la ecorregión, campos y malezales; y que contará con servicios esenciales como sanitarios y agua potable para los visitantes.

Además, se anunció el comienzo de la obra para la construcción de áreas comunes en el Parque, que también recibió un vehículo para ampliar su flota. En el mismo acto, Nación suscribió un convenio con el municipio de Santa Ana para impulsar el cuidado ambiental de la zona. Inclusive, se le entregó un presente a modo de reconocimiento a los primeros turistas que llegaron hoy en la apertura del área natural protegida.

Una nueva ANP producto del entendimiento político

El Gobernador remarcó que “nuestra provincia se caracteriza por estar por encima de las disputas entre los gobiernos provinciales y nacionales, no importa el color político que sea”, destacando que justamente en las antípodas, “el Parque San Juan es el resultado del entendimiento de personas que están totalmente abstraídas de los problemas y cuestiones partidarias. Sabemos que el resultado de todo esto es el bienestar de la gente, de quienes hoy vienen al Campo San Juan a disfrutar de algo que no podían disfrutar antes por una disputa judicial”, comentó. Asimismo, reconoció el valor histórico y natural del predio que forma parte de la lucha por conservar el patrimonio argentino con fuertes sentimientos misioneros. “Esa idea de poder cogestionarlo entre Nación y Provincia fue magnífica, y va a trascender a los gobiernos que vengan, no importa el signo político”. Celebró la apertura de una alternativa de disfrute abierta a todo el público, para que “pueda observar las aves, caminar, disfrutar la biodiversidad y también conocer parte de la historia de la provincia que quizás no fue contada”. Destacó la incorporación de un vehículo para poder patrullar la zona. “El Parque es el verdadero ejemplo que supera toda grieta y que pone en manos de los verdaderos dueños este lugar, que es la comunidad y el pueblo misionero”, enfatizó. Agradeció especialmente la gestión del Ministro de Nación para avanzar con la puesta en marcha del lugar.

Por último, Herrera Ahuad señaló que “hoy tenemos este resultado maravilloso, innovador, único y ejemplar con la apertura de un espacio tan lindo para el disfrute de todos los misioneros”. Agregó que se va a complementar al circuito turístico histórico y cultural de Misiones y adelantó que “se va a asignar prontamente el presupuesto para la puesta en valor del lugar, para que sea un centro de interpretación y permita a los visitantes entender la historia de cómo nace la provincia”.

En tanto, el ministro Cabandié celebró el entendimiento entre Nación y Provincia que resolvió la problemática existente sobre Campo San Juan en el ámbito judicial, lo que permitió avanzar en la cogestión de lo que finalmente se convirtió en el primer Parque Federal, destacando su incorporación a las áreas naturales protegidas de la Nación. “Misiones se dedica, con una ingeniería-arquitectura bien detallada y prolija, a conservar, preservar y darle lugar a la biodiversidad tanto como a generar bienes ecosistémicos”. Señaló que la provincia se destaca por brindar servicios ecosistémicos al conjunto de la región y garantizó que el predio va a darle un beneficio enorme al turismo de naturaleza de la zona. “Misiones es desde la gestión ambiental un ejemplo, por eso hoy estamos acá, por eso podemos gestionar de forma ágil, rápida, por eso hoy estamos dando una hermosa noticia para el disfrute del pueblo argentino”, declaró.

Entre los asistentes al evento estuvieron también el ministro de Ecología, Víctor Kreimer; la intendenta de Parque San Juan, María Gimena Martínez; la vicepresidenta de Parques Nacionales, Gabriela Jauri; el intendente de Santa Ana, Pablo Castro junto a sus pares de localidades vecinas; la presidenta del IMiBio, Viviana Rovira; los diputados provinciales Rafael Pereyra Pigerl y Mario Vialey; el ministro de Cultura, José Martin Schuap; el ministro de Cambio Climático, Gervasio Malagrida: el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Sebastián Macías y autoridades de Fuerzas de Seguridad Nacionales, acompañados de otros funcionarios nacionales y provinciales.

La apertura de un parque modelo en la República

Se realizó el acto de apertura al público general del Parque Federal Campo San Juan con la presencia de autoridades nacionales y provinciales. Esto abre a los visitantes la primera experiencia de un modelo de gestión conjunta y coordinada entre Parques Nacionales y un gobierno provincial. En la misma ocasión se llevó a cabo la presentación de los funcionarios y el anuncio del inicio de las obras complementarias en el predio. A la vez se rubricó un convenio entre la Administración de Parques Nacionales y el Municipio de Santa Ana en el marco del “Programa de transferencias a municipios vinculados a las áreas protegidas nacionales y sus zonas de amortiguación”.

Vale destacar queen esta primera etapa de apertura la entrada será gratuita, y el predio contará con sanitarios, agua para consumo y se podrá visitar de lunes a lunes de 8 a 14 hs. El camino de ingreso es de 8 kilómetros de tierra y constituye el acceso a varios senderos habilitados: el sendero al Ingenio Azucarero, donde se puede ver la chimenea de los restos que quedan del año 1883; el sendero Cerro Bellavista que es el punto más alto dentro del parque; y lo que sería el casco histórico con acceso al río Paraná y miradores para apreciar la vista hacia Paraguay, como así también, otros caminos y senderos para recorrer.

El área protegida abarca 5.131 hectáreas en Santa Ana, y tienen como límites al norte, el río Paraná; al sur, una línea marcada por la Ruta Nacional N.º 12; al este, el arroyo Santa Ana; y cerrando el cerco, el arroyo San Juan, al oeste. Su objetivo es potenciar la conservación de la biodiversidad regional para obtener un mejor y mayor resultado tanto para la naturaleza, como para las comunidades locales. Allí conviven cerca de 300 especies de aves protegidas, como así también vegetación variada, restos del primer ingenio azucarero, el que a su vez fue declarado patrimonio cultural y turístico de Misiones, entre otros atractivos que se ofrecerán al público.