El fogoso romance de Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

La periodista Yanina Latorre confirmó el incipiente noviazgo entre la modelo y el cantante. “Podríamos calificarlo como romance, visita higiénica, se sacan las ganas”, lanzó.

Guillermina Valdés enfrentó rumores de romance con distintas figuras después de su separación de Marcelo Tinelli. Según informó Yanina Latorre, esta vez no se trata de una versión y se animó a confirmar que la modelo mantiene una relación apasionada con un actor de primer nivel: Joaquín Furriel.

Antes de lanzar la bomba, la panelista de LAM (América) presentó la noticia de un modo enigmático. “Podríamos calificarlo como romance, visita higiénica, se sacan las ganas, encuentros sexuales”, dijo sin mencionar el nombre de los protagonistas de la fogosa relación.

Luego de revelar de quiénes se trataba, Latorre explicó cómo le afectará al actor que se conozcan detalles sobre su vida privada. “A él no le gusta lo mediático, debe estar incómodo en este momento”, sostuvo.

Yanina Latorre dio a conocer el explosivo romance entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel. (Foto: Instagram / guillevaldes1 / joacofurriel)

Además, la esposa de Diego Latorre precisó cuándo habría sido la última vez que se vieron Valdés y Furriel. “El sábado a la tarde, ella salió del departamento de él, la vieron y me avisaron. La dirección de él no es lejos de donde vive ella”, indicó. Y completó: “Yo mandé a hacer guardia, pero parece que justo hoy no se encontraron”.

Qué dijo Santiago Maratea sobre los rumores de romance con Guillermina Valdes

Horas antes de que se conociera este incipiente romance de Guillermina Valdés, un viejo trascendido relacionado con ella se confirmó tardíamente: su supuesto romance con Santiago Maratea, un runrún que había cobrado fuerza después que se los viera juntos en una hamburguesería durante el Día de los Enamorados.

Finalmente, el influencer dio a entender que sí tuvo una relación con la modelo. En una charla con Enzo Aguilar, el joven que saltó a la fama por su trabajo solidario no esquivó el tema. “Vos entendés que ella es la ex del padre de la patria televisiva, que a su vez él se la quitó al hijo del ‘muchacho como yo’. Cómo vos vas a meterte ahí…”, dijo el entrevistador.

Maratea se puso un poco incómodo, pero accedió a contestar todo. “Fue sin querer, qué sé yo… Por lo general no expongo nada de mi vida privada y cuando pasó eso no lo supe manejar”, concluyó.

Guillermina Valdes aseguró que no está de novia. (Foto: Twitter/guillevaldes)

Luego de este supuesto affaire con el influencer, Valdés tuvo un breve romance con Javier García, arquero de Boca. Ese vínculo terminó definitivamente porque al deportista no le gustó que la relación tuviera tanta repercusión en los medios. “Yo tuve 500 relaciones, en la 501 con una famosa, me pescaron, me pasó todo esto con las cámaras. No la llamé más a Guille”, le habría dicho el futbolista a un cronista de LAM (América).