Griselda Siciliani habló de su mala relación con Facundo Arana

Griselda Siciliani estuvo presente en Socios del Espectáculo, donde habló de su nueva película”Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades” y también recorrió su trayectoria. Sobre esto último, repasaron un poco la escandalosa tira Los Farsantes, pero no por la ficción en sí, si no por la tensión que se vivía dentro del elenco. Más bien, se refirió a la mala relación que tuvo la actriz con uno de sus compañeros, Facundo Arana. “Cuando no te adorás, está el oficio del actor. Yo vi unas escenas de Farsantes con Facundo, son hermosas“ rescató Griselda la profesionalidad que manejaban en las grabaciones.

“Con Facundo nos re puteabamos” reveló Griselda Siciliani , confirmando que había un mal clima en los set de grabación. Pero puso un paño frío al asunto y sostuvo que son buenos profesionales al no reflejar sus invenientes en las grabaciones: “Con Facundo Arana hicimos escenas espectaculares sin soportarnos”. La actriz reflexionó que se debe desmitificar el mito de que los actores deben amarse para hacer buenas escenas. En caso de no haber “piel”, se debe recurrir al profesionalismo.

Respecto a sus otros compañeros de elenco, Siciliani destacó que tuvo buenos momentos con Julio Chávez y Benjamín Vicuña. “La pasamos espectacular con Benjamín” confirmó y destacó “Julio es profesional de un nivel alto”. Para finalizar, los panelistas le preguntaron si volvería a trabajar con Facundo Arana, a lo que Griselda respondió: “Si, yo volvería a trabajar con todo el mundo. Aunque depende del rol que me toque, verdad?”.

La mala relación comenzó en las grabaciones de la tira Farsantes, estaban ambos actores realizando una escena en la que Griselda terminó con la muñeca fracturada. Desde ese momento, tanto Arana como Siciliani mostraron tener distintas formas de trabajar y la relación no sería la misma. Tal es así que el actor abandonó la tira antes del final. En ese momento, Griselda Siciliani fue sincera y dijo: “La verdad que si me lo dieran a elegir diría que no, no volvería a trabajar con él. No tuvimos una mala relación durante la ficción, pero si es verdad que tenemos formas de trabajar muy diferentes”.