Gimena Accardi sin filtro contra los filtros: “Mi cara es esta y es la que Dios me dio”

La actriz compartió una importante crítica sobre los filtros de Instagram, el uso y sus consecuencias.

La actriz Gimena Accardi compartió en su cuenta de Instagram un contundente posteo luego de que haya recibido mensajes de elogios ante un posteo que hizo con un notable filtro.

Gimena Accardi remarcó que no es una persona de usar muchos filtros, pero cuando lo hace, trata de que sea sutiles, que no le deforman la cara, pero ayer, luego de que terminó de desmaquillarse, recibió con sorpresa los comentarios de sus amigos por medio de la red social.

“Paso por acá para dar un mensaje responsable. Por así decirlo”, comentó la actriz en sus primeros minutos de reflexión.

«Ayer subí unas historias desde mi vestidor terminándome de desmaquillar… hablando pavadas, para variar como siempre y me llamó la atención que muchos amigos y amigas me contestaron esas historias poniéndome “Qué hermosa… Qué linda ¡Ay, amiga, qué linda estás! Claro, tenía un filtro puesto», comentó la actriz.

“¡Qué choto esto!, porque yo no es que use los filtros que te deforman la cara y te hacen otra cara y claro, ayer usé uno que no te deforma pero que te la acomoda bastante… En conclusión, sentí la necesidad de aclararles eso. Mi cara es esta y es la que Dios me dio y la aceptamos así como es y lo de ayer era un filtro”, aseveró Gime Accardi.

