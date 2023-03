Gianinna Maradona habló sobre su supuesto encuentro con el Kun Agüero

La hija de Diego Maradona habló sobre los supuestos rumores que la unen nuevamente a su ex y padre de su hijo Sergio “El Kun” Agüero.

Gianinna Maradona y el Kun Agüero fueron parejas hasta el 2012, tuvieron un hijo en común al que llamaron Benjamín Agüero. Si bien el amor se terminó y cada uno sigue su rumbo, la pareja fue vinculada nuevamente cuando se dio a conocer que ambos pasaron dos noches juntos en un hotel de Uruguay. Los rumores hicieron enojar a la novia de El Kun, Sofia Calzetti, pero la hija de Diego Maradona salió hacer un comentario respecto a los dichos por el panelista Pepe Ochoa el pasado jueves en LAM.

Gianinna Maradona posteo en sus historias de Instagram una foto de su hijo Benjamin y agregó: “Sé fuerte, todo pasa y se acomoda. Acá estoy siempre. Decirte que te acostumbres es aceptar que te traje a un mundo de mierda, pero Vos seguí y sé feliz, del resto me ocupo yo”, quien estaría afectado por dichos rumores.

EL DESCARGO DE GIANINNA MARADONA EN SU INSTAGRAM

Los detalles del encuentro entre Gianinna y el Kun en Uruguay

La primicia se dio a conocer en un enigmático que tuvieron en vivo en LAM sobre un encuentro amoroso en un hotel de Uruguay. Luego, Pepe Ochoa reveló: “A él lo contrataron porque es la cara de un casino y lo que me contaron fue que la invitó. Él llegó primero, ella después”.

https://twitter.com/elejercitodelam/status/1636524166626115585

Además agregó: “Siempre usaron un ascensor que no usa nadie: el de servicio. Ella estuvo dos días en el mismo cuarto y no estaba el hijo. Estaban ellos solos y se armó todo un operativo para que no se enterara nadie”.