Fuerte cruce entre Gianinna Maradona y Verónica Ojeda por el palco en la Bombonera

Gianinna Maradona y Verónica Ojeda protagonizaron un nuevo conflicto en la familia de Diego. ¿Qué pasó ahora? Esta vez, se debe al palco que el “Diez” tiene en La Bombonera. Hubo historias cruzadas y un descargo por redes sociales de la hija del astro argentino.

Ojeda, la madre de Dieguito, acusó a las hermanas Dalma y Gianinna de no no haberlo dejado ingresar al palco de Boca. Frente a este panorama, Gianinna publicó varias capturas de pantalla de mensajes con Verónica y con su pareja, el abogado Mario Baudry.

“Hola Verónica. Cómo estas? Quiero llamar a mi hermano y llamo pero no me puedo comunicar”, dice el primer mensaje que le envió a la ex pareja del Diez, que queda en una sola tilde en Whatsapp.

Luego, se observó el mensaje que Gianinna le envió a Baudry, en el que indica que Verónica la tiene bloqueada. “Lejos de querer hablar o saber de ella quiero hablar con mi hermano por su cumpleaños. Podrías facilitarme el contacto”, fue el texto que le escribió.

En otra captura de pantalla, se pudo leer que la hija del Diez le escribió: “Le dijiste a Sebastián que el palco pertenece a los herederos, después llamaste a Boca para averiguar y cuando todos te explicaron que el palco no tiene nada que ver con la sucesión, me llamaste a mi. Como sabrás, yo no me manejo así y te voy a pedir que por el bien de la relación con Dieguito vos hagas lo mismo”.

Al ser consultada por la situación, Verónica Ojeda, en diálogo con Intrusos, reveló que efectivamente tenía bloqueada a las hijas mayores de Diego y las amenazó con no permitirles ver a su hermano: “Decile de mi parte que nunca más va a ver a Dieguito”.

“El amor es todo los días, no es solo en los cumpleaños”, agregó indignada por el posteo de Gianinna. Y volvió a insistir: “Nunca más van a volver a ver a Dieguito, de ellas no necesita nada”.