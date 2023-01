Fuerte cruce de Viviana Colmenero y Cristian U en pleno vivo

Los ex ganadores de Gran Hermano reavivaron su enemistad y vivieron momentos de tensión al aire en LAM.

Viviana Colmenero y Cristian U se cruzaron ferozmente al aire de LAM (América TV). Ambos ganadores de Gran Hermano sacaron los trapitos al sol y reavivaron la enemistad que mantienen.

Qué pasó entre Viviana Colmenero y Cristian U

Mientras hablaban sobre la eliminación de Alexis “Conejo” Quiroga de Gran Hermano, Ángel de Brito le preguntó filoso a Viviana: “¿Vos no lo odiabas a Cristian U?”. Sin vueltas, ella contestó: “Yo no odio a nadie, él a mí me subestimó”.

Mientras Colmenero insistía en imponer su postura, Cristian aseguró que no la conocía en profundidad como para hablar sobre ella. “Me nombraste con nombre y apellido en el debate de los viernes. ¿Por qué me nombraste si no me conocés?”, estalló la nueva angelita.

Luego, la discusión tomó otro color cuando la ganadora de Gran Hermano 2003 le reprochó al DJ haber dicho que triunfó en la final por “el voto lástima”. “Estás subestimando mi juego, estás diciendo que no hice nada y que gané por lástima”, se quejó.

En otra parte de la discusión, Cristian vaticinó que ve como ganador de esta edición del reality a Marcos. Viviana volvió a tirarle por la cabeza sus argumentos y reiteró: “Vos me subestimaste y punto. No lo reconocés”. “Vas a perder esa silla si no aprendés a debatir con la gente“, le advirtió el integrante del debate.

Y siguió filoso: “Yo miro todos los días este programa y cada invitado que viene, lo maltratas y lo apuntás con el dedo. Aprendé de las chicas, es una cachetada y una caricia, porque te vas a quedar sin laburo y se que lo necesitas“.

“Nadie va a decretar qué va a pasar con mi futuro. Tené cuidado vos, que en esta vida es todo pasajero”, señaló la panelista de LAM.