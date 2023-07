Fito Páez habló de sus excesos y del rol de Cecilia Roth en su recuperación

El artista nacido en Rosario consideró que tuvo “mucha suerte” al haber conocido a la actriz en un momento difícil de su vida

“Te voy a hacer una pregunta no muy feliz, pero al fin y al cabo es un elogio”, le planteó Migue Granados a Fito Páez en la hasta ahora última emisión de ESPN Playroom (ESPN). El artista nacido en Rosario -que por estos días sigue gozando de un renovado shot de popularidad tras el estreno de su serie biográfica El amor después del amor– fue entrevistado por el comediante, que suele plantear climas distendidos para que sus invitados se explayen relajados acerca de las cuestiones más privadas.

“Llamémoslo así: el Indio Solari, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Charly García, Ricardo Mollo… Todos esos y te pongo muchos. Y muchos que son más jóvenes que vos… ¿Por qué vos estás tan bien? Porque hay muchos que están hechos concha, muchos se murieron, que capaz fue por no cuidarse, porque no se murieron en un avión o un auto. Y vos estás muy bien”, le planteó el hijo de Pablo Granados a un Fito que asentía discretamente. “Parece…”, respondió el músico con algo de desconfianza.

“¿Pero por qué? ¿Bebiste menos?”, insistió Migue, queriendo saber si había una fórmula. “A ver, yo tengo una teoría muy fácil: yo tuve mucha suerte”, comenzó respondiendo Fito. Y se explayó: “Mis años de juventud y de desapego con el mundo no fueron tantos, pero fueron muy intensos. Y tuve suerte de que no me atropelle un auto, que no me cagaran a piñas, que no haya tomado una droga vencida, que no haya llegado a un coma alcohólico…”, enumeró.

Fito Páez en los años 80, junto a su papá Rodolfo Páez (@nstagram)

“Los años 80 fueron un desborde, más mi psique, que no estaba muy bien en ese momento por cuestiones personales, no ayudaba”, prosiguió Páez con su resumen de lo que fueron aquellos años.

“Entonces, haber llegado al puerto que fue Ceci Roth, para mi fue muy hermoso y muy gratificante”, consideró acerca de cómo fue el arribo de la actriz a su vida. “Porque fue como que, después de que te caguen a piñas y cagarme a piñas durante tanto tiempo, haber llegado a una playa y que te desenreden, te pongan las pilas y te enseñen que hay un poco más de comida que el Mentholiptus y el Gancia”, cerró Fito con gracia.

Estos dichos de Páez suenan como una especie de contrapunto con lo que había dicho Cecilia semanas atrás, acerca de cómo fue compuesto el personaje de Roth interpretado por Daryna Butry en El amor después del amor. “Abona a la teoría de que yo aburguesé a Fito”, disparó, entre divertida e irónica al hablar de la serie con Diego Iglesias en una entrevista emitida en El viaje (C5N).

Y desarrolló, mordaz: “La chica rubia rica que es súper famosa que tiene casas espectaculares y se conocen en una casa espectacular, ella lo lleva a una casa espectacular y le dice: ‘¡Un loquito rockero en mi casa no quiero!’… Por favor señor, díganme quién puso eso. Supongo que todas las biopics tienden a hacer una especie de cosa comestible y que te produzca todo tipo de sentimientos. Está como escrita por una inteligencia artificial que sabe por dónde irte. ‘Bueno, ahora van a llorar todos’”.

“La vida de Fito tiene momentos trágicos. Pero a mi lo que me pasó fue que me dieron ganas de tirar cosas contra la tele. Pero porque esto sí lo sé, de verdad. Aunque creo que está muy bien hecha, no me creo que Fito es Fito y Fabi (Cantilo) es Fabi… Están muy bien todos, pero… Además cualquier palabrita que se diga (desde los personajes)… ¡Yo no dije eso, no dije eso!”, insistió Cecilia con su punto.