Fabiana Cantilo y Mica Riera, juntas

La cantante y la actriz que la interpreta se juntaron a tomar el té y subieron un divertido video.

El estreno de la serie de Fito Páez resultó un éxito rotundo para Netflix, aunque hubo una voz que causó cierta polémica sobre el tratamiento que le dieron a su personaje, que resultó casi casi un protagónico: Fabiana Cantilo.

En El amor después del amor, Mica Riera interpreta a Fabiana Cantilo y Iván Hochman hace de Fito Páez, que fueron pareja entre 1983 y 1990m, por lo que la mayor parte de la serierefleja las vidas de ambos en ese período.

Consultada por su opinión sobre la serie, la legendaria cantante, que fue parte de las bandas de Charly García y de Fito, expresó: “Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”.

Las palabras de Cantilo resultaron sorprendentes para la prensa, y generaron todo tipo de reacciones, por lo que la cantante y la actriz que la interpreta se juntaron para ver la serie (“por primera vez” aseguró Fabi) y transmitir en vivo sus impresiones.

“¿Quién vino a tomar el té? ¡Mi doble! Vamos a tomar el té y a vos te agarró el filtro y a mí no. Bueno, no importa, ella es joven, a mí me tiene que agarrar”, se la escucha decir a Fabiana en un divertido video que subieron a las redes.

“Bueno, desmintiendo los rumores de… Yo me tuve que quedar callada, Mica, porque cada cosa que hablo…”, dijo Fabiana, mientras Mica le aseguraba que salió en su defensa cada vez que pudo.

“Ahora vamos a hablar un montón. Nosotras nos amamos, estamos re agradecidas con la serie. Todo lo que dijeron son pavadas. Prensa amarilla, verde, colorada… Acá estoy con mi yo más joven, chocha, vamos a chusmear. ¡Buenas tardes, señores! ¡Adiós, chau!”, se despidió Fabi Cantilo antes de comenzar con su transmisión.