Eva Bargiela le hizo un fuerte reproche a Facundo Moyano

En su primera presentación, luego de que su marido anunciara por televisión su separación, la modelo se refirió a su presente sentimental y recibió los consejos de Pampita Ardohain y Moria Casán

Eva Bargiela regresó a la pista de Bailando 2023 luego de que se anunciara su separación de Facundo Moyano. Antes de recibirla, Marcelo Tinelli recordó una conversación que mantuvo con el líder sindical antes de que comenzara a emitirse el programa. “Hablé con él y me dijo que estaba feliz de que su mujer participara del certamen. Yo no grabo las conversaciones, pero me lo dijo. ¡Y se separó porque ella está acá! ¿O no entendí bien? ¿Habré escuchado mal?”, preguntó con ironía.

Luego de recibir a la modelo con un fuerte abrazo, el conductor la describió como “una de las mujeres más hermosas de la Argentina” y “una belleza de persona”. Cuando le consultó sobre su presente, Bargiela decidió responder con humor: “Bueno, vos sabés más que yo sobre esto”.

Y luego, se puso seria. “La verdad es que yo no me enteré por la tele que estaba separada o en crisis. Veníamos mal, distanciados desde unos días antes de que empezara el programa. A mí lo que sí me sorprendió es que él lo diga en la tele. Para mí estar acá es realmente una posibilidad muy importante”.

En ese momento, Tinelli la interrumpió: “Eso también me lo dijo él a mí. En el llamado telefónico que él me hace a mí me dijo que para vos era muy importante estar en Bailando”. Asintiendo, la modelo siguió su relato: “Quería disfrutar de esto al máximo. No quería estar acá hablando sobre esto en la previa; quería hablar de cualquier otra cosa, de lo que sea. Y me toca pasarlo así, bastante angustiada, pero poniéndole onda”.

“Para mí es un sueño estar acá, una súper oportunidad. Y la verdad es que le estoy poniendo muchas ganas, porque siento que merezco disfrutarlo, más allá de que la situación no acompañe. Y creo que es como la vida misma, a veces pasan cosas buenas y otras cosas malas. Tengo acá a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, a mis amigas. Y haberme arruinado un momento que esperé tanto tiempo por algo que hasta me excede a mí, porque hubiese yo hubiese preferido no estar hablando de esto acá, tener bajo perfil… Pero pasó y me toca explicarlo a mí que hoy estoy trabajando de esto”, indicó la modelo.

Después de mostrar su pericia para el tango y el pop junto a su compañero, Uriel Sambrán, la modelo escuchó la devolución de Ángel De Brito (5). “Eva, no dejes que ningún tipo te arruine un momento; sea Moyano o sea quién sea. Es tu sueño. Sé que hace muchísimo tiempo que querés estar acá, y ahora que estás, disfrutalo. Andá para adelante. Ponele fuerza”, comenzó. Y continuó: “Me llamó la atención que hayas dicho eso… ‘Me arruinó el momento’. ¿Tanto le molestaba que estés acá?”.

Con lágrimas en los ojos, Bergiela le respondió: “No me gusta hablar de los motivos, porque siento que es algo privado, pero yo no quería estar acá llorando, quería disfrutarlo. Y hoy verme expuesta de esta manera que yo no elegí, hasta me da vergüenza”.

“No tenés que sentir vergüenza”, indicó De Brito. “Además, podés hablar de tu vida todo lo que quieras porque es tuya. A él no le importó lo que te pasara a vos y habló. Él sabrá por qué. La verdad es que te vino re bien la separación. Acá sacaste todo esto de adentro y sos otra. La gala anterior fuiste un plomo y hoy bailaste, hiciste toda la coreografía. Sobreviviste a la primera gala y todo es por algo. Quizá esto te trae otra energía para salir adelante. Lo que tienen que trabajar son los trucos. Si no van a salir, traten de evitarlos y listo. La verdad es que la coreografía tenía muchos pasos, mucho baile y ella los hizo todos. Obviamente, le falta técnica porque es principiante y el bailarín tiene mucha energía. Intentaría nivelar la energía de ambos, porque se vio despareja; pero me gustó mucho más que la vez anterior”.

En su turno, Pampita Ardohain (5) también se refirió al presente sentimental de su colega: “Me quedé con esa palabra… Vergüenza, nada. No importan lo que pase en la vida, lo que nos queda es mantener la frente en alto y a atravesarlo. Un mal de amor lo tiene cualquiera. Y todo lo que te va a pasar de ahora en más ni te lo imaginás. Lo mejor que te puede pasar es estar al lado de alguien que te ame con locura. Y no pares hasta que tengas eso en tu vida”.

“Bienvenido sea este momento porque va a ser para mejor, seguramente. Te deseo lo mejor en las cuestiones del corazón, que claramente te atraviesan, y en el trabajo uno no puede dejar de sentir… Pero acá estás, lo estás poniendo todo. Ojalá puedas disfrutar y que puedas vivir este momento como lo soñaste. De ahora en más, que todas sean buenas vibras para vos”, siguió la modelo y conductora.

Con respecto a la performance, Pampita indicó: “Los brazos cuesta mucho aprender a moverlos, tener fuerza… ¡Yo no tuve nunca fuerza en los brazos! Yo le pondría menos cantidad de movimientos con los brazos para que no se note tanto. Saquémosle partido a todo lo que le sale bien y no la expongamos con los bracitos que se ven a veces medio flojos. Coincido con Ángel en lo referido a los trucos: ensáyenlos mucho, y si siguen las fallas, elimínenlos. Así sale prolijo de principio a fin y no nos perturba. Eso hace que les bajemos uno o dos puntos. Y después, a disfrutar. ¡Vamos, muchacha, con todo!”.

Moria Casán, dueña del voto secreto durante esta segunda ronda, señaló: “No me atrevo a dar consejos, solo una mini sugerencia… Lo que estás haciendo está bueno y creo que en algún momento la “perra” va a salir, porque sos una mujer de gran carácter, pero sos tan femenina y tan dulce y suave, que parecería que estás sufriendo un cierto sometimiento. Y creo que no… Estás atravesando una situación que es fea, una traición, porque habías quedado con alguien hacer algo juntos y se mandó primero. Pero vos te querés y te estás eligiendo y eso es fundamental. Antes de que venga cualquier amor, el quererse y priorizarse, porque si no, parece que uno mendiga. El amor tiene que llegar, pero cuando vos estés preparada para recibirlo, también”.

Y vaticinó: “En esta pista vos vas a encontrar el amor. Hay algo que intuyo. Yo soy una bruja en el teatro y también en vida, con una escoba Concord. Me encanta que hayas elegido este lugar, que muchas veces la gente lo niega, lo devalúa o lo subestima. Vos, de cualquier manera, siempre quisiste estar. Esa cosa pura me encanta”. Ya refiriéndose a la presentación, Moria indicó: “Me gusta lo que hace, pero en todo falta determinación. Falta afirmar el torso, las piernas. Si hacen trucos, tienen que colocar bien el empeine, tienen que tener un buen armado y desarme. Lo hacés todo bien porque tenés oído y se ve que estás enfocada en hacerlo bien. Tu compañero tiene gracia y se llevan bien. Falta el punch. Les auguro buenas performance. Disfrutá”.

“Muy feo”, discrepó Marcelo Polino (0). “Aparte de tu limitación momentánea en el baile, que seguramente vas a superar, el calzado te jugó en contra. Muy pesado. No me gustó para nada. Un disgusto. ¡Se metieron con el tango! Soy generoso por el momento que estás pasando, sino, iba a menos”, sentenció.