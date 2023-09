¿Está el laborismo británico más cerca de volver al poder?

El jefe del partido más grande de la oposición en Reino Unido, Keir Starmer, realizó una gira internacional para afianzar lazos diplomáticos con socios extranjeros. Las últimas encuestas afirman que el Partido Laborista tiene muchas posibilidades de regresar al gobierno en 2024. ¿Pero están preparados para ello?

Horas antes de recibir al rey Carlos III y a su esposa Camilla para su visita oficial a Francia, el presidente Emmanuel Macron tuvo una audiencia con Keir Starmer, líder del Partido Laborista británico. Un encuentro que despertó más suspicacias que aplausos.

La polémica se da por la posibilidad de que Reino Unido, bajo un eventual gobierno laborista, busque una relación más cercana con la Unión Europea. Un hipotético esquema que rompería con la narrativa de los mandatos del Partido Conservador, que afirma que el origen de los males del país están directamente relacionados con Bruselas.

El periódico británico ‘The Telegraph’ apuntó que Macron “había roto el protocolo”, pese a que, según el mismo diario, el presidente galo había avisado al primer ministro Rishi Sunak acerca del encuentro. Una audiencia de 45 minutos sin foto oficial ni declaraciones a la prensa.

Según el equipo de Starmer, fue una reunión “muy constructiva y positiva” en la que se trataron, además de asuntos bilaterales, los grandes desafíos geopolíticos del momento.

La pregunta que surge es: ¿le está apostando Macron a que Starmer pueda ser elegido en las elecciones del próximo año y, por ende pueda convertirse en su contraparte?

“Claramente no vería a Starmer si pensara que no hay posibilidades de que sea el próximo primer ministro, por lo que es una buena indicación de que Macron cree que vale la pena pasar tiempo con Starmer”, afirma Jill Rutter, analista del ‘Institute for Government’.

Por su parte el medio ‘Financial Times’ sostiene que “la visita de Starmer al Palacio del Elíseo marca la culminación de una semana en la que ha intentado presentarse en el escenario mundial como primer ministro en ciernes, prometiendo incluso reparar las relaciones con la Unión Europea”.

La gira internacional de Starmer le llevó asimismo tanto a La Haya como a Canadá, donde tuvo una reunión bilateral con el primer ministro, Justine Trudeau.

“Para ellos es importante restablecer la relación con la UE. Pero se trata también de mostrar a los votantes del Reino Unido que Starmer es tomado en serio en el extranjero y que “parece primer ministro”, sostiene el analista Rutter.

Gobernando en la ‘sombra’

En Reino Unido, así como existe un Ejecutivo en ejercicio, está el gabinete en la sombra cuyo único objetivo es prepararse para gobernar.

La oposición diseña programas de gobernanza, tiene un equipo conformado para ello y, sobre todo, tiene la tarea de fiscalizar las labores del Gobierno. Este grupo está liderado por el jefe de la oposición que, si gana las elecciones, automáticamente asume como primer ministro.

Desde 2020 es el laborista Keir Starmer el encargado de esta tarea. Un abogado que ha sido diputado en el Parlamento Británico por Londres desde el 2015.

Starmer es un centrista que llegó a apaciguar a un partido altamente dividido tras el paso de Jeremy Corbyn, polémico tanto por sus posturas personales como por su liderazgo político.

“Lideran el cuestionamiento de sus homólogos en el Parlamento. En el período previo a las elecciones generales, se supone que también se están preparando para asumir funciones ministeriales, y muchos, pero no todos, pasarán de la sombra a ser ministros reales si su partido gana”, explica Rutter.

Laboristas, liderando encuestas

La crisis en la economía, que ha golpeadoa todo el país, y los escándalos de los conservadores que, en 2022 hospedaron a tres primeros ministros en Downing Street, han sido grandes impulsores para que la mayoría de los ‘tories’ alcanzada en 2019, se desvanezca.

Según la última encuesta de ‘Opinium’, los laboristas lideran la intención de voto con un 15% sobre los conservadores, dirigidos por el primer ministro Rishi Sunak.

La encuesta arroja también que el apoyo al laborismo es de un 42%, un punto más que en julio de 2023.

Los errores del gobierno son capitalizados por el Partido Laborista, que apuesta por seguir ganando adeptos camino a 2024, cuando se prevén unas de las elecciones más interesantes de los últimos años y que podrían darle las llaves de Downing Street a los de Keir Starmer.

Modificar el Brexit

La salida de Reino Unido de la Unión Europea que se completó en enero de 2020 sigue siendo, por otra parte, motivo de división y de profundas pasiones en el país europeo.

El mismo Starmer ha planteado que le gustaría hacer modificaciones “significativas” al acuerdo Brexit, incluyendo una “relación comercial más estrecha”.

En un foro en Montréal, Canadá, Starmer afirmó que “no quieren estar tan lejos” de Bruselas.

No obstante, el columnista del diario conservador ‘The Telegraph’, Matthew Lynn, afirma que renegociar el acuerdo Brexit sería el “primer gran error de Starmer como premier”.

“Reabrir las negociaciones con Bruselas crearía una incertidumbre aún mayor para las empresas. Amenazaría nuestros logros hasta la fecha y, al mismo tiempo, desperdiciaría enormes cantidades de tiempo y capital político en un proyecto fallido”.

Aunque Starmer plantea que buscará hacer cambios, esto no será necesariamente una realidad. Los argumentos para disuadir a Bruselas para que reabra el acuerdo tienen que ser tan fuertes como beneficiosos para sus estados miembros, ya que Reino Unido no volvería ni al Mercado Único ni a la Unión Aduanera.

“En algunas áreas es fácil ver que él está presionando para abrir una puerta (por ejemplo, en estructuras más formales para la cooperación en política exterior que la UE siempre ha querido); y en otras, como un mejor acceso al Mercado Único para los bienes y servicios del Reino Unido”, afirma el analista político Rutter.

De lo que no hay duda, a un año de las elecciones generales, es que con un Gobierno laborista, las relaciones con Europa volverán a ser prioridad y no casualidad.

Por Luisa Pulido Griffin-France24